香港小姐2026｜袁絲珩想做下屆司儀 三甲首談「泳衣問答」環節有壓力

應屆《2026香港小姐》冠軍袁絲珩（Bernice）、亞軍鄧匡閔（Ada）及季軍李澤欣（Scarlett）亮相《開心大派對》，接受主持薛家燕、范振鋒及思敏訪問，暢談參選心路歷程、決賽失誤及得獎後的工作計劃。當選後首度接受電台訪問，三位得獎佳麗異口同聲表示，當晚泳衣問答是最具挑戰的環節，既要面對鏡頭和身形壓力，還要即興應付對手的答案。

冠軍袁絲珩透露，自小3至4歲已有跳舞及表演經驗，曾在主題樂園工作約四年，為尋找新舞台，先到馬來西亞參加選美，後來發現自己享受選美過程，考慮到「如果再等就27歲喇！」，遂今年報名參選《港姐》。她坦言，泳衣問答需要即興對答，完全無法預計對方會說甚麼，幸好拍檔是12號湯家琳，兩人本身是朋友，交流時較為熟絡。

亞軍鄧匡閔自言是今屆的「減肥擔當」，她自爆，參選前從未穿過比堅尼，平日連低胸衣服及背心也甚少穿，並曾因皮膚及身形問題缺乏自信。她指上鏡後身形會被拉闊至少15%，因此參選期間努力減重，決賽前一星期盡量清淡及少吃。談到泳衣問答環節，她要將「結婚」、「牛筋」及「熄燈」等毫無關聯的詞語押韻串連，直言極考急才。

李澤欣表示最緊張的是才藝表演的拉丁舞部分，因為排練時未能完全記住「走位」，決賽後段索性改用Freestyle舞步，更透露跳舞時因未能順利脫下外衣，導致後半段舞步與綵排版本不同。袁絲珩亦承認，魔音女團的舞蹈環節因鞋子不穩，動作幅度較練習時減少50%。

三人又分享當選後，當晚袁絲珩雖未能如願食火鍋，只吃了兩件西瓜便累得睡了。鄧匡閔直言整晚腦海仍一片空白，回家後與父母談論自己在台上的表現；李澤欣則先與家人激動擁抱，再一起吃壽司。