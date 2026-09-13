王祖藍孖李亞男囡囡與星級閨密團聚 鍾嘉欣岑麗香張嘉兒鄧佩儀輪流亮相

《藍朋友•旅朋友》由王祖藍主持，以貼地風格，深度走訪廣西、福州及溫哥華三大城市，並邀請多位新舊老友記鍾嘉欣、岑麗香、張嘉兒、鄧佩儀、劉倬昕、潘靜文、吳兆麟，還有太太李亞男輪流為觀眾推介三地特色玩樂景點，而祖藍兩名愛女 Gabby 及 Hayley 亦會參與部分行程，絕對是寓工作於家庭樂。一共 15集的《藍朋友•旅朋友》，將分成廣西、福州及溫哥華篇，並於 9 月 14 日起，逢周一至五翡翠台 10 點半播映。
在一眾舊老友記中，鍾嘉欣（Linda）、岑麗香與祖藍認識多年，二人更是李亞男閨密。據知，Linda 與香香將在節目中與祖藍談心，其中 Linda 更說至雙眼通紅又哽咽，期間一度激動至青筋都現埋，絕對是毫無保留盡訴心中情。
明晚（14 日）播出第一集是與祖藍玩盡廣西的老友、在《福祿壽訓練學院》的學員吳兆麟 Alan。二人先後到南寧市中心夜市掃街、品嘗南寧特色老友粉及八仙粉，以及參觀佔地 527 畝的李寧體育園，與中國前乒乓球世界冠軍謝超傑切磋球技外，還到了園中的運動康復中心、體驗令二人叫苦連天的復康治療，「嗌痛表情包」保證有趣。
當中夜市掃街絕對「好睇好食又有趣」，事緣祖藍以「冇錢」為理由，強調只能花 100 元人民幣掃街，結果二人不但買齊特色美食螺螄牛雜、炸昆蟲、酸辣水果、2 杯蔗汁雷公根、蒸餃及蒸角，最終還剩下 8 蚊人仔，相當超值！之後，二人更率性地坐在街頭開懷大吃，而觀眾最期待畫面，自然是祖藍與 Alan 如何 Handle 樣子趕客的「炸昆蟲雜錦」，不過二人竟意外地沒吃至吚嘩鬼叫，祖藍還笑言口味極像炸薯條，Alan 還邊吃邊展現了超高 EQ。