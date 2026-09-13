王祖藍孖李亞男囡囡與星級閨密團聚 鍾嘉欣岑麗香張嘉兒鄧佩儀輪流亮相

《藍朋友•旅朋友》由王祖藍主持，以貼地風格，深度走訪廣西、福州及溫哥華三大城市。

《藍朋友•旅朋友》由王祖藍主持，以貼地風格，深度走訪廣西、福州及溫哥華三大城市，並邀請多位新舊老友記鍾嘉欣、岑麗香、張嘉兒、鄧佩儀、劉倬昕、潘靜文、吳兆麟，還有太太李亞男輪流為觀眾推介三地特色玩樂景點，而祖藍兩名愛女 Gabby 及 Hayley 亦會參與部分行程，絕對是寓工作於家庭樂。一共 15集的《藍朋友•旅朋友》，將分成廣西、福州及溫哥華篇，並於 9 月 14 日起，逢周一至五翡翠台 10 點半播映。

在一眾舊老友記中，鍾嘉欣（Linda）、岑麗香與祖藍認識多年，二人更是李亞男閨密。據知，Linda 與香香將在節目中與祖藍談心，其中 Linda 更說至雙眼通紅又哽咽，期間一度激動至青筋都現埋，絕對是毫無保留盡訴心中情。