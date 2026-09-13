張國榮 70 誕辰｜天公造美無人機現哥哥肖像 唐鶴德感性分享：我們變老了，Leslie一點也沒有變

昨日 (12日) 是「哥哥」張國榮的70歲誕辰，向哥哥致敬的《繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・音樂會》，已於當晚在西九竹翠公園順利完成，除了一眾嘉賓獻唱， 大會在音樂會結束前播放唐鶴德的祝賀錄音：「大家好，今日是 Leslie 70歲生日，我們在這裡祝他生日快樂，已經過了這麼多年， Leslie一點也沒有變，他依然帥氣，依然迷人，他的電影依然那麼好看，他的歌依然那麼好聽。改變的，是我們，我們慢慢變老了，滿頭白髮，滿面皺紋，但我們對他的心從未改變，我們依然掛念『哥哥』，依然疼愛『哥哥』，我們今天一起繼續寵愛張國榮， Leslie，Happy Birthday !」為音樂會畫圓滿句號。

9 分 12 秒無人機表演

音樂會演出嘉賓(按出場排序)：莫文蔚、譚耀文、陳松伶、黃洛妍、甄敏芳、馮熙燮、顏米羔、謝天華、蘇永康、陳潔靈、鍾懿、陳卓賢、鍾鎮濤、張衛健、許冠傑均懷着對「哥哥」的思念，以高水準的演出向「哥哥」致敬，陳卓賢就選唱《I honestly love you》，不同年代的歌手齊齊慶祝哥哥的70歲誕辰。

至於在音樂會出現的無人機表演，原本天氣預告會下雨，在天公造美下順利完成，陳太感恩只在音樂會開始前和中段下過雨，空氣中更帶著涼風讓人感到舒暢。「今晚用了1,956 部無人機飛上天空，準時在晚上9時12分開始在半空呈現了9分12秒和『哥哥』有關的圖案，包括他不同時期的造型、曾在舞台上展示過的 Icon，以及最後出現的生日蛋糕，全部圖案栩栩如生，每一位觀眾在那一刻也被感動，好多謝天公造美，也多謝『哥哥』的加持，更要多謝大家的通力合作，令到無人機這個環節能夠圓滿完成，希望大家也是懷着一個愉快的心情渡過了一個難忘的晚上；並希望『1956912』這個『哥』迷心中的張國榮專屬號碼，將會繼2013年創下『最大規模紙鶴展覽』後，再次成為大家對『哥哥』這位永恒傳奇的美好回憶。」