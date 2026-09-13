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娛樂
出版：2026-Sep-13 18:07
更新：2026-Sep-13 18:07

袁建滔專訪｜《小虫蟲大冒險》導演哽咽憶母親病重勸轉行 獲周星馳邀合作𦧲飯應

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袁建滔獨立創作的動畫《小虫蟲大冒險》，歷時19年一波三折，今年暑假尾在大銀幕上映。

戲有戲命，動畫《小虫蟲大冒險》(下稱《小虫蟲》)，從製作到公映歷時19年，正如戲名般的大冒險，自編自導的袁建滔曾多次想過放棄，終於去年在金馬影展首映，入圍角逐金馬獎最佳動畫和最佳視覺效果，並榮獲最佳音效，並最近入圍角逐第19屆亞太電影大獎「最佳動畫」提名，今年捉緊暑假尾巴8月底上映。袁建滔早前接受am730專訪時坦言，「估唔到佢咁命硬，可以捱到尾。」回想電影路上，最低潮是母親病重，苦勸兒子轉行，慶幸適逢周星馳找上門邀執導動畫《長江七號愛地球》，他一度哽咽：「我好感激佢。」

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一套《反斗奇兵》可拍150部《小虫蟲大冒險》

《小虫蟲大冒險》(下稱《小虫蟲》)故事講述3隻主角虫蟲，意外地從郊野進到繁囂城巿的石屎森林。從2007年開始構思，袁建滔原打算在香港取景，因為郊外與城巿隣近，正是這城市的特色。不過因找不到本地資金，2014年金馬創投，乏人問津，5年後遇上台灣動畫製作人，再將企劃提交金馬創投，找到馬來西亞投資者，卻遇上疫情，可謂一波三折。其實《小虫蟲》只屬千幾萬的製作，最終落實台灣、馬來西亞和香港聯合製作，22年於台中取景拍攝，他苦笑道：「一套《Toy Story》可以拍到150部《小虫蟲大冒險》。」

壓力山大

去年動畫在金馬影展首映，今年暑假尾在香港公映，袁建滔坦言，「壓力前所未有咁大，今次係獨立製作，背負好多人嘅信任，當然希望起碼信任我嘅人唔好蝕錢。」不料遇上周星馳的《功夫女足》，還有話題十足《牛來》，袁建滔淡然道：「每部電影都有他的命，也沒辦法。從製作到宣發，團隊能做的都做了，票房是否理想也不由我們決定了。」

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被質疑藝術電影

袁建滔九十年代初畢業於香港浸會學院傳理系，主修電影。曾任雜誌主編、出書、漫畫編劇、電視綜藝組編劇，曾執導為人熟悉的《麥兜故事》和《麥兜菠蘿油王子》、周星馳監製的《長江七號愛地球》等，《小虫蟲大冒險》是首齣自編自導的獨立製作，他形容是蓋棺復生的項目，「險死」原因是整齣動畫沒對白，只有環境、跑跳、喘氣聲等，「經常被質疑呢套係藝術電影，細路仔睇唔睇得明？甚至連我自己都懷疑，直到舊年喺金馬影展放映，俾小五小六學生睇，好緊張，就似終極測試，其實反應係OK。」

堅持無對白

問到可曾想過加對白？他坦言團隊曾人建議加對白，「但我堅決反對，如果要對白，不如寫過另一套。」他解釋不是堅持無對白，只是認為對白沒有用，「我創作嘅theory係放入戲裡，全部一定要有功能。其實來來去去都係『危險呀！』、『走啦』等，我一定唔會俾角色講到出口『其實我夢想係……』，我覺得係唔入流嘅戲劇，角色演出已足以傳遞訊息。」反而曾考慮在重要轉折加旁白，但除非是很有份量的明星如林海峰、梁朝偉，否則旁白亦可有可無。

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偏向難道挑戰？

《小虫蟲》的歷險故事圍繞草蜢、蝴蝶和蜘蛛3位主角，靈感源手塚治虫自傳，對「蝴蝶在飛，蝴蝶死了」的感觸。袁建滔認為蝴蝶由毛蟲、結蛹到破繭而出，就要孤獨世界，就為牠找來「小屁孩」同伴，選草蜢除了考慮鮮綠色夠特出，還有個性設定夠魅力，「明明大家叫佢跳，但佢想飛，追求更自由，有點不自量力，佢偏偏去嘗試挑戰困難。」蜘蛛是最後定的角色，與草蜢成為一對buddy。問到角色可有自己的投射，他自言創作時沒刻意投射，「不過草蜢係似啲，鍾意挑戰大家話唔得嘅嘢，但我覺得可以做到就會做。」

手搖鏡 頻out fo

以實拍背景配3維動畫角色，他解釋，純粹為省減成本，若以全動畫製作，任何背景道具都要錢，成本會大增。不過實行起來，卻沒有想像中便宜，「因為微距攝影，所有嘢都會放大，部機稍為震少少，都會變地震，花好多後期功夫將畫面stabilize；因為我哋唔係荷李活級嘅器材，好多拍攝的係handheld，要拍追逐畫面，鏡頭變焦好多嘢outfo。」他表示每個鏡頭都要拍兩次，事前必須要彩排，有血有汗，先拍沒有動畫公仔空鏡，然後再拍有動畫公仔的畫面。

WhatsApp Image 2026 09 13 at 3.21.12 PM (10) 《小虫蟲大冒險》劇照 《小虫蟲大冒險》劇照 Juice 0ae6fee2 daeb 4516 95b9 c783dc7b444a 《小虫蟲大冒險》劇照

山窮水盡遇星爺

袁建滔憑動畫《麥兜》打響名堂，他自言並非對動畫情有獨鍾，純粹是有故事想說，無論《麥兜》謝立文或《長江七號愛地球》的周星馳，都是被邀合作，「最辛苦一定係《長江七號愛地球》，6月(2019年)搵我但想賀歲檔上映，結果都要第二年暑假先上到。」他坦言當年星爺的首選是林超賢，但遭對方婉拒，輾轉找上他，「但我好感激佢，因為嗰時我阿媽病重，擔心個仔無嘢撈……」憶起當年陪母親往醫院複診檢查的日子，袁建滔一度眼濕濕，哽咽道，「佢話不如轉行，但我話真係唔識做第二樣嘢，我覺得做呢樣會做得好好，無幾耐周生搵我，梗係𦧲飯應，唔係話真係好想做，但起碼令我媽安心。」

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與星爺合作舒服：佢好清楚自己想要乜

接著他要在一星期內往北京工作，「成年我只係返咗香港幾日，以似勞改營，我事後都同佢講，唔搵我，佢套戲一定爛尾。」問到與星爺合作的感受，「其實我覺得好舒服，因為佢好清楚自己想要乜，同謝立文合作好辛苦，因為佢唔知自己想要乜，不斷試到啱為止，周生會講得好清楚。點解咁多人話難相處，我諗要睇你expect乜嘢，因我好清楚知道係同佢打工，唔係做朋友，我用我嘅專業交出佢要嘅嘢，我可以講絕對係對得住佢，最後開工嗰個月，根本一瞓醒就開工，真係搵條命搏返嚟。」雖然動畫沒有在香港上映，媽媽亦有陪孫兒看DVD，袁的外甥更是不斷重看。

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