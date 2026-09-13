張國榮70誕辰｜許冠傑壓軸改寫《難忘你》歌詞獻「哥哥」陳卓賢獻唱盼傳承作品

《繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・音樂會》尾聲，群星大合唱《有誰共鳴》。

昨日 (12日) 是「哥哥」張國榮的70歲誕辰，慶祝哥哥生日的《繼續寵愛・張國榮 70 誕辰・音樂會》已於當晚在西九竹翠公園順利完成，現場座無虛席。不同年代的歌手懷着對哥哥的思念，以高水準的演出向「哥哥」致敬，由莫文蔚(Karen)打頭陣，順序有譚耀文、陳松伶、黃洛妍、甄敏芳、馮熙燮、顏米羔、謝天華、蘇永康、陳潔靈、鍾懿、陳卓賢、鍾鎮濤、張衛健，許冠傑壓軸登場，與哥哥隔空對唱。

7歲結緣 好掛住 Uncle Leslie 音樂會由李浩林擔任司儀，陳淑芬分享巧遇「後榮迷」的趣事後，大屏幕播放「哥哥」首次參加亞洲歌唱大賽，當年仍是小孩子的莫文蔚上台獻花的片段，接著Karen登場獻唱哥哥的參賽的歌《American Pie》，接著跟大家拍招呼，笑言是年資最久的超級fans，「因為係49年前即1977年，那年『哥哥 』參加亞洲歌唱比賽，唱這首《American Pie》，嗰陣我係一個6、7歲嘅小女孩，好幸運咁可以坐係現場，因為我係其中一位小花女。當晚我就目睹張國榮哥哥著住一身白色造型，真係好震撼，我雖然好細個但我已經心裡面問緊自己，呢個係咪傳說中嘅白馬王子？點解可以咁靚仔、咁有型？由嗰一刻我就記住咗張國榮呢個名，成為咗佢嘅頭號粉絲。」

故此她特地穿上白色恤衫和褲、戴紅色帽，向『哥哥 』致敬。她自言料不到入行後有機會與Uncle Leslie合作，「佢當正我係細侄女，教我好多嘢，好照顧我好錫我，佢吩咐我一定要叫佢做Uncle Leslie，好掛住你呀，Uncle Leslie！」接著，她唱出Leslie首獲影帝的電影《亞飛正傳》主題曲《何去何從》和《偷情》。

鈶記哥哥鼓勵 譚耀文接力出場唱了《始終會行運》和《儂本多情》，他自言只跟哥哥在頒獎禮後台有一面之緣，哥哥的幾句至今仍終身受用，「係演員好顛波嘅路途上，當我一失意同埋唔愉快嘅時候，我就會諗起『哥哥 』係呢句話，一直支撐住我，繼續係演藝路上追夢，當時佢對我講：『幾好喎，我有睇你嘅演出，繼續加油，不過你要記住要不斷學習，不斷提升自己，之後我哋會遇到好多難關，你要逐一克服，千祈唔好咁容易放棄，你要先對人好，人哋先會對你好。』於是我堅守住『哥哥 』講嘅呢幾句說話，終於係上年完成咗我嘅心願。」阿譚與舞蹈員合力跳唱了《少女心事》和《第一次》的快歌 Medley。

陳潔靈從未缺席 陳松伶在黃洛妍的小提琴伴奏下，唱了《由零開始》，接著黃洛妍、謝天華、蘇永康等都陸續獻唱，唯一由5周年至今必現身音樂會的陳潔靈。蘇永康出場先唱出《為你鍾情》，接著他和陳潔靈合唱《誰令你心痴》，陳潔靈：「有邊個5周年同10周年音樂會都係度？」台下即時傳來很多歡呼聲。蘇永康說：「就係你哋嘅反應令我感覺到Leslie嘅歌迷好似一家人咁，希望將來係二十年、三十年之後，都可以繼續見到你哋，好唔好呀？」陳潔靈在獻唱《只怕不再遇上》前說：「呢個係Leslie送比大家嘅緣份。」

以哥哥歌名串連 鍾懿出場唱了獻給「哥哥」70歲𧩙辰的全新單曲《70 Leslie with Love》，當中的歌詞用上了不少『哥哥』的歌曲名字，別具心思。陳卓賢獻上了一曲《I Honestly Love You》，Ian說「雖然我唔認識『哥哥』，亦都冇機會同『哥哥』合作過，但係每次一聽到佢嘅電影主題曲，我嘅腦海就會浮現番嗰套電影嘅畫面。由細到大都聽到『哥哥』點樣為我哋呢個地方，為呢個行業付出咗好多，佢亦都好照顧我哋嘅同僚，所以佢係一個好值得我哋學習嘅對像。」他希望哥哥的歌曲和作品能繼續代代代相傳下去。

大合唱《有誰共鳴》 壓軸出場的歌神許冠傑先自彈自唱《沉默是金》，大屏幕上出現了『哥哥』的演出片段，創造了Sam哥和Leslie隔空對唱的難忘畫面，接着Sam哥把他自己的一曲《難忘你》改了部份歌詞獻給『哥哥』，和現場觀眾一起抒發對『哥哥』的想念，在唱《有誰共鳴》至中段時，一眾歌手再度現身台上與Sam哥大合唱獻給『哥哥』。