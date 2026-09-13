BABYMONSTER襲港派心送飛吻冧逾千fans 沈月以太子女身份撐場

韓國女團BABYMONSTER早前與品牌A Bathing Ape旗下支線APEE合作，更出任品牌大使。BABYMONSTER的6位成員，今晚現身尖沙咀1881，為APEE開設的全球第二間專門店暨香港首間旗艦店造勢。而「最美星二代」沈月則以太子女身份登場。

fans等足30小時 閃現3分半鐘

BABYMONSTER襲港，逾千名「MONSTIEZ」(粉絲暱稱)一早到場等候，人潮企滿三層樓，fans帶備應援牌和海報來支持偶像。排頭行的fans自稱提前一日已到現場，足足等了近30小時。

傍晚約6時，當BABYMONSTER的6位成員RORA、RUKA、ASA、PHARITA、AHYEON及CHIQUITA身穿品牌服飾抵達現場，fans即陷入瘋狂狀態，尖叫聲此起彼落，其中ASA、PHARITA、AHYEON及CHIQUITA大晒白滑美腿，散發青春活力。6女派心心又送飛吻，福利做足，惹來尖叫聲不斷，場面震撼。她們向熱情的香港粉絲打招呼：「Hi everyone! We are BABYMONSTER! So nice to see you guys here today.」雖然僅逗留約3分半鐘便離場，亦盡現親民一面。