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娛樂
出版：2026-Sep-13 21:00
更新：2026-Sep-13 21:00

BABYMONSTER襲港派心送飛吻冧逾千fans 沈月以太子女身份撐場

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BABYMONSTER襲港以品牌大使身份現身尖沙咀出席活動。(林俊源攝)

韓國女團BABYMONSTER早前與品牌A Bathing Ape旗下支線APEE合作，更出任品牌大使。BABYMONSTER6位成員，今晚現身尖沙咀1881，為APEE開設的全球第二間專門店暨香港首間旗艦店造勢。而「最美星二代」沈月則以太子女身份登場。

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fans等足30小時 閃現3分半鐘

BABYMONSTER襲港，逾千名「MONSTIEZ(粉絲暱稱)一早到場等候，人潮企滿三層樓，fans帶備應援牌和海報來支持偶像。排頭行的fans自稱提前一日已到現場，足足等了近30小時。

傍晚約6時，當BABYMONSTER6位成員RORARUKAASAPHARITAAHYEONCHIQUITA身穿品牌服飾抵達現場，fans即陷入瘋狂狀態，尖叫聲此起彼落，其中ASAPHARITAAHYEONCHIQUITA大晒白滑美腿，散發青春活力。6女派心心又送飛吻，福利做足，惹來尖叫聲不斷，場面震撼。她們向熱情的香港粉絲打招呼：「Hi everyone! We are BABYMONSTER! So nice to see you guys here today.」雖然僅逗留約3分半鐘便離場，亦盡現親民一面。

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擇偶條件高 冇人敢追

A Bathing Ape「太子女」沈月亦有來撐場，她表示有聽K-pop，也很喜歡BABYMONSTER，笑言今次沒有參與傾合作，但得悉她們擔任品牌大使後很開心。問到還想見哪個韓星？她就透露剛與aespa合作，稍後亦會跟其他韓星合作，呼籲大家多期待。

沈月上月剛過了25歲生日，跟家人去了韓國玩，生日願望是希望身邊的人幸福、快樂和健康。至於可想有男友陪伴，她坦言也不錯，但自言擇偶條件高，「我估我之前可能拒絕得太多人，而家真係冇人追我。」但她表示不著急，現時沒有拍拖。

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