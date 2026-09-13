iPhone18 Pro｜林雅詩疑被盜用信用卡碌3部手機 打唔通蘋果熱線極無助

林雅詩疑被盜用信用卡錄3部iPhone18 Pro，打唔通蘋果熱線極無助。

蘋果最新旗艦手機iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max於周六(12日)晚上8時正式展開預購，網上隨即湧現大批網民發文，指收到銀行的信用卡扣款短訊，但實際上未有搶購新機，懷疑信用卡被盜用。其中前港姐林雅詩（Grace），被碌約5萬元購買3部iPhone 18 Pro。她接受傳媒訪問表示，昨晚已報警求助，惟蘋果公司熱線長期無人接聽，深感無助，徹夜未眠。

涉款近五萬 林雅詩向傳媒透露，於昨晚(12日)約10時許，發現電話於8點許收到3個短訊，在3分鐘內獲通知買3部iPhone，合共逾49,000港元，全部成功過數。於是她立即致電銀行求助，「我話無碌過卡、無買過任何電話。跟住就叫佢幫我Check吓啲單，佢話我有網上購物，喺蘋果apple store嗰度。」由於她強調沒有買電話，銀行隨即停止該信用卡，將這項交易列為「爭議性交易」，轉交另一個部門跟進，並在銀行建議下報警，凌晨親自往警署報案及錄取口供。 擔心要負責