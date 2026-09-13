熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
娛樂
出版：2026-Sep-13 22:00
更新：2026-Sep-13 22:00

iPhone18 Pro｜林雅詩疑被盜用信用卡碌3部手機 打唔通蘋果熱線極無助

分享：
83cbec78 f208 47ba 890b 03b2b4924870

林雅詩疑被盜用信用卡錄3部iPhone18 Pro，打唔通蘋果熱線極無助。

蘋果最新旗艦手機iPhone 18 ProiPhone 18 Pro Max於周六(12)晚上8時正式展開預購，網上隨即湧現大批網民發文，指收到銀行的信用卡扣款短訊，但實際上未有搶購新機，懷疑信用卡被盜用。其中前港姐林雅詩（Grace），被碌約5萬元購買3iPhone 18 Pro。她接受傳媒訪問表示，昨晚已報警求助，惟蘋果公司熱線長期無人接聽，深感無助，徹夜未眠。

A4c36988 d6a0 43c0 8426 886de7ad11b5 Fba99a55 b99b 4156 8ba8 deffb498628a WhatsApp Image 2026 07 23 at 5.06.53 PM (2) WhatsApp Image 2026 07 23 at 5.06.50 PM

涉款近五萬

林雅詩向傳媒透露，於昨晚(12)10時許，發現電話於8點許收到3個短訊，在3分鐘內獲通知買3iPhone，合共逾49,000港元，全部成功過數。於是她立即致電銀行求助，「我話無碌過卡、無買過任何電話。跟住就叫佢幫我Check吓啲單，佢話我有網上購物，喺蘋果apple store嗰度。」由於她強調沒有買電話，銀行隨即停止該信用卡，將這項交易列為「爭議性交易」，轉交另一個部門跟進，並在銀行建議下報警，凌晨親自往警署報案及錄取口供。

擔心要負責

不過，最令她擔憂未能聯絡蘋果公司客戶服務部，今早辦公時間打熱線服務時電話，卻無人接聽，「直情好似專登掛起電話咁樣，完全打唔入，真情好hang咗機咁。」她直言好無助，因銀行只是暫時hold住交易，仍未確定是否要為款項負責。

04 01KRK87BF2PWVMEVMYXZ16Z87M 01KRK8WQF0TVTHY27WHQ3EN2XB 24919 53fad7b2 e742 11ee bffd 094a2fca1371

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務