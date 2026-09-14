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娛樂
出版：2026-Sep-14 08:30
更新：2026-Sep-14 08:30

Celine Dion患僵硬人症候群抗病4年 再站舞台開騷淚腺失守

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Celine Dion患僵硬人症候群，抗病4年再站舞台開show，多次感動拭淚。(路透社)

現年58歲的加拿大樂壇天后Celine Dion，於2022年公布確診罕見神經系統疾病(又稱「僵硬人症候群」, Stiff Person Sydrome SPS），導致身體、四肢肌肉僵硬，被迫停工取消歐洲巡唱，專心接受治療。時隔4年，經過艱苦的抗病歷程，堅毅意志，Celine 終於重返舞台，日前於法國巴黎假La Plenitude場館舉行演唱會，座無虛席，面對全場3萬名觀眾熱烈的掌聲和歡呼聲，喜極而泣，多次拭淚。再次站台開個唱，Celine亦有演唱《My Heart Will Go On》、《All By Myself》和《I'm Alive》等全球歌迷熟悉的經典名曲。

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據外媒報道指，演唱會延遲50分鐘才開場，現場氣氛一度緊張。但最終Celine Dion以法國經典作品《On Ne Change Pas》揭開演出序幕，面對全球的歌迷，她唱完後輕輕點頭，並深呼吸，最終未能忍住眼淚，平伏情緒後，「我承諾過自己不會哭，但做不到，但很高興見到你們，也很掛念你們。」她衷心多謝所有入場觀眾，直言抗病之路比想像的崎嶇，「我們可以在一起，真的很奇妙。我承諾會回歸舞台，所以現在我來了，為你們唱歌，也同時為自己唱歌。非常多謝你們的支持與耐性，我之所以是我，完全因你們愛我。」今次Celine Dion將於9月、10月及明年5月在巴黎舉行共26場演唱會。

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曾拍抗病紀錄片

Celine上次開演唱會已是2020年的Courage World Tour，因疫情而打斷，接著公布患病暫別樂壇，其間Celine拍了一部紀錄片《世紀天后：席琳狄翁》（I Am: Celine Dion），分享抗病經歷，身體如何受疾病影響；由於所患疾病導致嚴重肌肉僵硬與痙攣，她試過受訪期間癲癇發作，肌肉痙攣，在鏡頭前強忍淚水。雖然抗病4年，無法唱歌，但她未有放棄，接受密集訓練及治療，包括1周3次、每次90分鐘的普拉提健康操，及1周2次的芭蕾舞與芭蕾塑形訓練，及健身舉鐵等運動，2024年亦曾在巴黎奧運開幕禮上獻唱《Hymne à l’amour》一曲。今年終憑驚人意志克服罕見神經系統疾病困擾，再站舞台舉行演唱會，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）妻子米歇爾（Michelle Obama）、美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）等亦有捧場。

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