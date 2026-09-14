朱栢康在社交平台甜蜜放閃 疑似公開戀情

現年43歲的朱栢康昨日(13日)在社交平台「放閃」，分享與一份長髮女生搭膊的合照，寫著「一年容易……又中秋……」背景音樂是NEON CITYPOP JAPAN 的《恋と自由》(Koi to Jiyuu)，疑似公開戀情；同時女方亦在IG分享與朱康的自拍合照，相中兩人臉貼臉，相信是對著鏡子拍照，鏡上寫著「It is right way wherever you go as your heart follow」(跟隨內心聲音，就是正確方向)，朱康亦有留言「WaaaaWaaaaWaaaa」，女方亦回應：「HaaaaHaaaaHaaaa」，兩人互動，非常有默契。不少圈中好友如張繼聰、陳家樂、岑珈其、連詩雅、楊偲泳等都以紅色心心回應。

早見朱栢康踪影 從照片背景所見，相信兩人結伴外遊放閃；其實女方的IG帳戶所見，從2013年的首個發帖開始，朱栢康幾乎全部點讚；其實8月初的發帖已見朱康踪影，似乎已暗示兩人在密運中。朱栢康在過去的訪問中亦有談及感情事，自爆年輕時曾有過一段感情，兩度出軌，第一次獲女友原諒，第二次對方已不再留戀，令他自省，不敢再犯。其後於2017年跟台灣女友結婚，一度移居當地，但最後因了解而分開，其後一直單身，至今才公開新戀情。