陳浩民直播一句「貪得無厭」辣㷫老婆 蔣麗莎大爆為前度買樓內幕

現年56歲的陳浩民與相差16歲的內地模特兒蔣麗莎，結婚15年，育有三女一子。日前二人合體開直播，陳浩民指老婆不滿生活現狀，更笑指她「貪得無厭」，即時辣㷫蔣麗莎，並隨即反擊，透露多年來的不滿，更大爆老公曾斥資為前女友置業，業權寫在對方名下，分手後物業被轉手獲利，而老公卻連本金也收不回；直播期間，陳浩民試圖阻止，卻反而令衝突升溫，火藥味濃。

為舊愛置業

蔣麗莎爆料，指陳浩民當年曾撥出全額資金為前女友置業，並把業權登記在對方名下。二人分開後，該物業被前女友賣出套現，賺得可觀利潤，但陳浩民付出的本金卻一毛也沒取回，「寫人家名字，人家轉手賺得盆滿缽滿，連本都沒有拿回來，我沒看到你跟她要。」蔣麗莎稱，這件事在圈中流傳已久，不少同行都知道。

火上加油

聽到老婆越說越多，陳浩民多次伸手想阻止，並表示：「我們兩個人的事可以傾，別人的事不要牽扯進來」。不過這舉動被蔣麗莎解讀成維護前女友，令火藥味進一步升級。蔣麗莎除即訴苦稱自己先後四次剖為陳浩民誕下四名子女，平日持家慳儉，甚至試過手頭緊也不開口向老公要錢，更拿陳浩民對前度的豪爽作對比，直言落差極大難以心理平衡。