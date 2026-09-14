最紅星級限定天團Rewardor面世！佘詩曼夥姜濤肥仔阿Dee跳唱

由佘詩曼、姜濤、肥仔及阿 Dee 破天荒首度聯手跳唱《每天 Banking Reward You 》為銀行產品宣傳。

滙豐集合近年星級代言人佘詩曼（阿佘）、姜濤、梁業（肥仔）及何啟華（阿 Dee），聯手演繹全新宣傳歌曲《每天 Banking Reward You》，並組成全新限定組合「Rewardor」，以音樂唱出「Banking Day Day 都賺到」的理念，四位代言人首次以組合形式同台合作，除了錄製歌曲及拍攝MV 外，更齊齊化身「獎賞達人」，邀請大家把握更多賺取「獎賞錢」的機會 ，解鎖獎賞新玩法。 「Rewardor」一名別具巧思，結合英文「 Reward」與廣東話「多」，寓意「獎賞錢」的多元賺取及使用方式，以及不斷擴展的理財賺賞體驗；團名以「-OR」作結，同時呼應 MIRROR 及 ERROR 兩大組合的團名風格，增添親切感和話題性 。「Rewardor」亦是由「Reward」延伸而成的全新詞語，象徵善用獎賞機會、盡享回報的「獎賞之王」，傳遞人人都可以在不同生活及理財場景中發掘更多獎賞機會，成為「Rewardor」的一員。

相隔多年再度開金口錄歌的阿佘坦言，收到邀請時既興奮又有點緊張，幸得三位拍檔陪伴，令整個錄製過程輕鬆不少。除了大展歌喉外，她更首次挑戰多個舞蹈動作，而身為團中「舞蹈擔當」的肥仔及阿 Dee 亦親身上陣指導，令拍攝期間趣事連連。 阿佘更笑言，今次合作絕對是一次「賺晒」的難忘體驗。首次與阿佘合作的姜濤表示：「今次拍攝同平時 MIRROR 嘅演出好唔同，難得有機會同視后阿佘合作，當然要趁機偷師學藝！」四人不時交流拍攝心得，加上肥仔及阿 Dee 發揮一貫幽默本色，令現場氣氛輕鬆愉快，歡笑聲此起彼落。