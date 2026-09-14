女神2｜Juliana明冧Preston 讚價值觀相近 舊愛Ice遇最強勁敵

《女神配對計劃2》昨晚（13日）播出第二集，求愛勇者向各自心儀的五大女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）展開攻勢。 「飛半個地球求復合」都冇用 「果汁CP」昨晚的戲劇式「飛半個地球求復合」，雖然夠感人兼浪漫，但並不代表Ice能重奪對著他百感交集的「Julian難」芳心，皆因除了Ice之外，阿Ju對另一位求愛勇者伍頌曦（Preston）表現相當雀躍，而且全程只有開心沒有憂心，阿Ju閨密鄧凱文亦坦言「冇見過佢笑得咁開心」，Preston絕對是Ice的最強隱憂。

Preston報稱職業KOL及市場營銷，年薪39萬，專長是煮嘢食及拍片。Preston最吸引阿Ju的地方，除了是同樣鍾意煮西餐，他「為愛移居香港」的勇氣及決心，亦正正擊中了阿Ju的「死穴」。阿Ju事後向製作組坦言對Preston有好感：「我同Preston都有幾多共通點，都係LA住過，第二都係因為Long D分開。我好respect佢，因為佢好勇敢，唔係所有人都可以去咁做。」 拿手美食奪芳心 除了「愛的勇氣」，Preston最拿手的三道美食卡邦尼意粉、味噌燒銀鱈魚及煎牛扒，亦令阿Ju大為心動，數度開心至手舞足蹈：「嗰三樣嘢都係我平時煮得最多嗰三樣嘢。」除了心心眼，阿Ju亦以行動表明了對Preston的興趣。向來被動的她更主動問男方想要怎樣的女友，而Preston的按步就班「朋友發展論」，亦得到Ju「直豎姆指」。阿Ju坦言感覺與Preston很夾：「好開心，佢講嘅嘢好多都同我諗法比較一致，同埋最緊要佢識煮飯，佢煮嘅仲係我好鍾意。」