女神2｜Ice「飛半個地球求復合」 Juliana灑淚：我咁難得放低你 做咩返嚟搵我

《女神配對計劃2》昨晚（13日）播出第二集，求愛勇者向各自心儀的五大女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）展開攻勢。昨晚出場的壓軸求愛勇者，竟是Juliana的前度俞鋆瑞（Ice），二人相戀近四年，因為Long D分手。Ice經歷9個月的想念後，決定飛大半個地球、由美國來到香港，踏上求愛勇者舞台向阿Ju重新展開追求，感動之舉震撼全城。 「 想和你繼續我們沒完的故事 」 自稱投資者及歌手、年薪高達300萬的Ice，還未「亮相」即以普通話感性說出：「我單身了9到10個月，我這次來是為了一個人，在和你分手後，到今天，我一直都很想念你。（Ju聽到這裏已經雙眼及鼻子通紅）其實我一直都很想和你繼續完成我們沒完的故事。I hope you remember me。I will like to take you out eat good things everyday（我希望你記得我，我想每天都帶你去吃好吃的東西）」。他還大拋直球表示與Ju分手，可能是其人生最心碎的事，更指日夜都掛念到喊。又坦言希望與阿Ju繼續編寫未完成的故事，直指所有事也沒有變過，更承諾會展現100%真心。其真誠的「求復合」告白，令全場女神都相當興奮，有女神更為此眼濕濕。

當粉紅屏幕打開後，Ice與Ju都表現得相當靦腆，互相問好，感覺盡在不言中。問到分手後再看到對方的第一個感覺，Ju透露雖然認得Ice的聲音，但還是感到難以罝信：「邊有人咁癡線，突然飛半個地球過嚟」、哽咽：「好多情緒，唔知點去描述。」Ice則大讚Ju：「Hot Like Hong Kong（像香港天氣一樣火辣）」氹到Ju一度怕醜又開心地摸頭。 曾視Ice為結婚對象 Juliana事後接受製作組訪問，坦言當刻有「短路」感覺。她解釋二人當初分開：「當時我有少少迷網，覺得都拍咗咁耐，但未來唔知幾時再有辦法長時間喺返埋一齊，覺得會唔會俾彼此多啲時間諗清楚自己究竟想要啲咩、或者以後人生想點。」而阿Ju閨密鄧凱文則直指，阿Ju則向她透露，Ice是其結婚對象，又指阿Ju曾想過為Ice放棄香港事業返回美國，相當感人。