女神2｜Ice「飛半個地球求復合」 Juliana灑淚：我咁難得放低你 做咩返嚟搵我

《女神配對計劃2》昨晚（13日）播出第二集，求愛勇者向各自心儀的五大女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）展開攻勢。昨晚出場的壓軸求愛勇者，竟是Juliana的前度俞鋆瑞（Ice），二人相戀近四年，因為Long D分手。Ice經歷9個月的想念後，決定飛大半個地球、由美國來到香港，踏上求愛勇者舞台向阿Ju重新展開追求，感動之舉震撼全城。
「想和你繼續我們沒完的故事」
自稱投資者及歌手、年薪高達300萬的Ice，還未「亮相」即以普通話感性說出：「我單身了9到10個月，我這次來是為了一個人，在和你分手後，到今天，我一直都很想念你。（Ju聽到這裏已經雙眼及鼻子通紅）其實我一直都很想和你繼續完成我們沒完的故事。I hope you remember me。I will like to take you out eat good things everyday（我希望你記得我，我想每天都帶你去吃好吃的東西）」。他還大拋直球表示與Ju分手，可能是其人生最心碎的事，更指日夜都掛念到喊。又坦言希望與阿Ju繼續編寫未完成的故事，直指所有事也沒有變過，更承諾會展現100%真心。其真誠的「求復合」告白，令全場女神都相當興奮，有女神更為此眼濕濕。
當粉紅屏幕打開後，Ice與Ju都表現得相當靦腆，互相問好，感覺盡在不言中。問到分手後再看到對方的第一個感覺，Ju透露雖然認得Ice的聲音，但還是感到難以罝信：「邊有人咁癡線，突然飛半個地球過嚟」、哽咽：「好多情緒，唔知點去描述。」Ice則大讚Ju：「Hot Like Hong Kong（像香港天氣一樣火辣）」氹到Ju一度怕醜又開心地摸頭。
曾視Ice為結婚對象
Juliana事後接受製作組訪問，坦言當刻有「短路」感覺。她解釋二人當初分開：「當時我有少少迷網，覺得都拍咗咁耐，但未來唔知幾時再有辦法長時間喺返埋一齊，覺得會唔會俾彼此多啲時間諗清楚自己究竟想要啲咩、或者以後人生想點。」而阿Ju閨密鄧凱文則直指，阿Ju則向她透露，Ice是其結婚對象，又指阿Ju曾想過為Ice放棄香港事業返回美國，相當感人。
除了「飛半個地球」求復合，Ice還做了一個令人感動的小心思，就是不但將阿Ju最愛的「西貢菠蘿油」帶去錄影現場：「第一次來香港，我真的很想吃好吃的菠蘿包，Juliana帶我去來自西貢餅店的菠蘿包，所以我這次來發現拍攝就在西貢，我想想必須要買給她」，阿Ju收到後亦坦言很感動：「我覺得嘩有啲心靈相通感覺，好神奇嘅感覺，其實我今日都超想食呢個菠蘿油，跟住佢真係買咗。」
委屈與難過
雖然感動到數度落淚，但Ju坦言「再見」Ice的情緒十分複雜，當中更夾雜了委屈與難過：「又有感動、又有開心、又有難過、又有委屈。即係覺得搞錯呀，我哋分開咗、我咁難得放低咗你，你做咩返番嚟搵我，但其實我係開心嘅，因為曾經我係當咗佢係屋企人嘅方式去愛佢，發現佢原來到依家其實佢係冇放棄到我嘅。」