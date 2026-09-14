Lokman楊樂文確認參演電影版《關於那隻龜回魂的故事》 《被殺的那天》與邵美琪對戲：感覺係威

MIRROR成員楊樂文(Lokman)聯同阮小儀、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎等，參演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，在今年5月已公演18場，叫好叫座。日前有報道指劉德華入場觀賞後大為感動，出資將此劇改編成電影搬上大銀幕，有意在賀歲檔上映。 需要調節劇本 今日Lokman為劇集宣傳受訪，他確認將改編成電影，「起初聽到消息係有啲疑惑，因為舞台同電影係好唔同嘅語言，但其實係有趣。」由於要將舞台劇改成電影，需要調節劇本，但相信在今年短期內開拍。

問到可會增加新角色，他笑言：「唔知隻龜會唔會出現？」由於舞台劇採用了張柏芝的《任何天氣》，並曾公開呼籲柏芝入場，問到柏芝可有機會參演時，或劉德華可會參演，Lokman就不清楚，但笑言若成事就能解鎖。 唔抵得 AK拍邱禮濤電影 電影版由邱禮濤執導，至於可曾跟劉德華或邱導見面，他表示在其他場合見過，但未有就今次電影會面，他自爆：「其實上次AK拍《我們不是什麼》我係有啲葡萄，如果我可以同邱導合作就好啦，可能我許過願，宇宙聽到，咁快就有呢個機會，都好開心。」另外，他主演的《被殺的那天》入圍釜山國際電影節「展望．亞洲」競賽單元，他表示將會出席首映禮。

請教Alton講韓語笑胃 談到由他與談善言和邵美琪主演的首部劇情片《被殺的那天》，入圍第31屆釜山國際電影節「展望．亞洲」（Vision-Asia）競賽單元，並於電影節舉行世界首映，Lokman表示下用將與電影團隊親赴釜山出席首映，早前憑《存酒人》角逐2026全球OTT大獎「最佳男配角」，Lokman於以deep V造型行紅地氈，問到今次的戰衣時，他指今次未必需要行紅氈，可輕鬆一點，「唔使咁搏殺，純粹遊玩一下。」他自言仍未看過製成片，反而最期待是與當地觀眾一起首次觀賞作品。韓語自我介紹方面，他笑言向跟MIRROR的黃顧問(Alton)重溫，問到可有新版本，他笑說笑：「或者自我介紹前，用韓文講笑話，殺過佢地措手不及。」