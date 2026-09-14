女神2｜求愛勇者Ice起底 身高188cm 主修心理學及法律年薪300萬

大部分網民最好奇是報稱投資的他，如何獲得300萬高年薪。對此，Ice接受官方訪問時，謙稱並非投資高手，但還是大方描述了他的工作：「（畢業後）剛學始是教小孩數學跟英文，然後轉投與電腦有關的公司工作；之後再跟其他人投資房地產、酒店，以及數碼基礎設施（Digital infrastructure）及一些股票。主要見到有值得的機會就去投資，我現在手頭上有數棟房子收租，但我也有很多次損手的時候。」

《女神配對計劃2》昨晚（13日）播出第二集，郭珮文（Juliana）獲前度俞鋆瑞（Ice）飛大半個地球、由美國來到香港求復合，舉動撼動全城。大批網民開始關注Ice，其IG Follwers一夜之間暴升了20%

現年35歲的俞䤰瑞（Ice），身高188cm。在美國讀大學時主修心理學與法律，畢業後兼任歌手與投資者雙重身份。音樂方面，Ice既識創作又相當唱得，磁聲聲線加上極強律動感，相當有吸引力；而他亦曾用自己才華譜寫了一首名為《Juliana》的歌送給郭珮文，是一位「才華浪漫型」潮男。

花生團驚嘆：好浪漫

由於Ice飛半個地球求復合熱爆全城，tvb.com打鐵趁熱推出Ice海選時的面試片段，單在IG已在短短一小時內吸獲超過13萬View數，足證是焦點所在！（連結：https://www.instagram.com/p/DdQKSaKkhL8/）

Ice面試時，當向花生團驚揭前度是郭珮文及「Come back for her」時，關嘉敏及江美儀即時被震驚至尖叫連連，江美儀單刀直入問：「點解唔直接打畀佢？」Ice則笑言：「我覺得咁樣好啲！」並強調事前未有告知阿Ju，希望能給予她驚喜。最搞笑的是，當Ice掛線後，全場「嘩嘩聲」大爆發，大叫：「好浪漫！」