鄧麗欣猙獰做Gym片疑「有骨」 遭網民圍剿：真係相由心生

鄧麗欣（Stephy）近日因前Cookies隊友傅穎 （Theresa、傅寶誼）重提當年遭排擠的舊事，再度捲入「欺凌風波」。面對連日來的指控，鄧麗欣日前出席活動時開腔回應是非，更強調朋友的言行絕不代表自己，並代朋友致歉。

Stephy懶理傳聞，昨日（13日) 她在社交網分享健身短片，卻因配文用字惹來網民狂串「句句都有骨」，引發公關災難。

素顏上陣晒猙獰樣

雖然是非纏身，但Stephy心情似乎未受影響，她在社交網上載了做Gym的短片和照片。見她素顏上陣，身穿運動服大晒纖腰。片中的她舉起槓鈴，表情極度痛苦，面目猙獰，但依然堅持完成動作，更大晒麒麟臂，並表示：「做尖片，通常都緊係剪d好似做得好好果d啦。而硬撐完最後一下果種難以自控，你明唔明？今次真係相由心生，你睇我個樣幾猙獰。同教練講數嘅重要性 ，不如8下算啦好嘛，禮貌而不失優雅的微笑，大大力飲水。」