女神2｜陳若思信晒劉倬昕 Alan含冤澄清冇話娛樂圈好亂

《女神配對計劃2》昨晚（13日）播出第二集。「心意相通CP」吳兆麟（Alan）及陳若思（Amber）昨晚登場引發熱討。報稱藝人的Alan尚未現身時，以真誠又溫柔的聲音說出：「Hello Amber，我從認識你到依家，一直都對你有好感，你身上有種特質吸引住我，促使我嚟到呢個節目去更深一層了解你。」聽到Amber全程拍醜掩嘴，並坦承腦內一片空白：「我都唔知問咩好，我腦袋一片空白」、「我唔知佢會嚟，佢嚟時我震驚。」
對男方印象唔好
Alan續指最喜歡Amber的地方是既搞笑又鬼馬：「嗰時同佢拍嘢，覺得呢個女仔Interesting。」豈料Amber爆出對Alan持相反看法，直認當時不喜歡對方：「我拍嗰時有啲唔鍾意你，你係第一個傳染Covid俾我嘅人。」Amber閨密劉倬昕（Sam）聽畢也連連點頭：「Amber有講過呢件事，佢好在意。」望落與內心一樣小朋友的Amber，期間獲其餘女神保護、「外母」上身向Alan打探虛實。Sam更連打兩次電話「介入」二人，第一通電話更是打Alan小報告，十分搞笑。
「你唔好聽啲旁人講嘢!」
Sam向Amber透露，曾聽聞Alan婚後不想另一半工作，令Amber大打退堂鼓。Alan聞言激動呼冤，更篤爆Sam在背後搞鬼，十分搞笑：「Sam Lau你講呢啲嘢呀？Sam Lau你出嚟！」之後又急著向Amber澄清：「OMG，你真係唔好聽啲旁人講嘢！」、「我老竇話娛樂圈好混亂，最好一個出去、一個喺屋企，或者Sam從我老竇度聽返嚟都唔出奇，但我唔係咁樣諗咯。」說畢又聲嘶力竭向Amber派定心丸：「我希望你做嘢，希望你work with me。」
之後，Amber又在Sam推波助瀾下，問Alan為何今時今日才展開追求，對此Alan謂：「你記唔記得上次食飯，其實你行入個房我都有留意你，每次我哋一班人，我次次都唔肯定呢個感覺，因為我從來未有單獨時間同你相處」、「其實我諗過唔上嚟，因為我唔知道你對我感覺係點，我驚上到嚟俾你拒絕我會好瘀，但I make it here，所以我想睇吓你對我感覺係點樣咯。」
最終，深受感動的女神們一致撳燈選擇Alan，以5燈滿分姿態通關。Amber事後坦言很開心能與Alan進一步了解：「我都覺得你好真誠，其實一路我都好鍾意你拉小提琴，所以我想了解你更多。」