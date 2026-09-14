女神2｜陳若思信晒劉倬昕 Alan含冤澄清冇話娛樂圈好亂

《女神配對計劃2》昨晚（13日）播出第二集。「心意相通CP」吳兆麟（Alan）及陳若思（Amber）昨晚登場引發熱討。報稱藝人的Alan尚未現身時，以真誠又溫柔的聲音說出：「Hello Amber，我從認識你到依家，一直都對你有好感，你身上有種特質吸引住我，促使我嚟到呢個節目去更深一層了解你。」聽到Amber全程拍醜掩嘴，並坦承腦內一片空白：「我都唔知問咩好，我腦袋一片空白」、「我唔知佢會嚟，佢嚟時我震驚。」

對男方印象唔好

Alan續指最喜歡Amber的地方是既搞笑又鬼馬：「嗰時同佢拍嘢，覺得呢個女仔Interesting。」豈料Amber爆出對Alan持相反看法，直認當時不喜歡對方：「我拍嗰時有啲唔鍾意你，你係第一個傳染Covid俾我嘅人。」Amber閨密劉倬昕（Sam）聽畢也連連點頭：「Amber有講過呢件事，佢好在意。」望落與內心一樣小朋友的Amber，期間獲其餘女神保護、「外母」上身向Alan打探虛實。Sam更連打兩次電話「介入」二人，第一通電話更是打Alan小報告，十分搞笑。