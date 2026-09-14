死有對証｜陳曉華冇被狂迷嚇倒 口窒窒回應「前緋聞男友」羅天宇新戀情

陳曉華(Hera)、馬貫東、韋家雄、王菲、陳熹潼、唐嘉麟、黎澤恩、李海銅和洪曼芹等今日現身觀塘，為無綫劇集《死有對証》宣傳。一眾演員以運動裝上陣，分為男女兩組比賽，由王菲帶領做高難度瑜伽，當做到第三個動作時，穿背心配牛仔褲的陳曉華臨時加碼施展一字馬，非常搶fo！

由於劇集是3年前拍攝，陳曉華自言不敢收看，懷念以前較可愛的模樣，她又自爆被拍檔馬貫東取笑以前較肥胖，嚇得馬貫東急急澄清，「佢以前真係可愛。𠵱家係靚囉，成熟女人味。」談到有網民cap片，指她有一幕戲疑似爆粗，Hera一臉認真否認：「絕對唔係！」她自言有重看片段，相信可能講對白太快，做成誤會。問到今日活動大露背上陣，跟同場藝員格格不入時，她解釋，「我諗住做瑜伽都係輕輕鬆鬆，就揀咗件自己鍾意嘅衫。」她自言「未ready身形」，補充說下次會穿運動衫。

與fans見面吸收正能量

談到上次出席宣傳活動，有男粉絲企圖突破保安人牆跟陳曉華合照，並在現場叫囂，場面一度混亂，問她可感害怕時，她語氣肯定表示，「冇，每次宣傳都好開心。」近期忙於拍劇的她，享受在宣傳活動與fans見面，互相打招呼的時劇。她認為大家都是講道理的人，只是表現較興奮，溝通清楚就不會有誤會，她續說，「大家每次見到都會say hi，大家都俾咗好多力量我，有一種吸收很多正能量嘅感覺。」

拍拖隨緣

陳曉華現正與「前緋聞男友」羅天宇拍新劇，談到對方公開與陳懿德的戀情，她就顯得不太自在，口窒室表示不知情，連續6次耍手擰頭說「我唔知呀！」問到可有羨慕男方公開認愛，她自言專注工作，「沒有呀，我個人認為拍拖隨緣，𠵱家冇，就有諗太多！」