KALAI獲Eason招攬力捧 感恩給予一年時間養聲帶

新生代rapper KALAI成為陳奕迅(Eason)旗下音樂品牌EAS Music易思音樂首位女歌手。昨日Eason為她舉辦發布會，適逢是KALAI的28歲正日生日，Eason準備蛋糕及鮮花祝賀。KALAI在發布會上一連演繹三首歌曲，包括加盟EAS MUSIC後首支派台作品《THAT’S HOW WE MOVE》。

天生屬於舞台

Eason在活動上表示，透過太太徐濠縈認識KALAI，坦言非常欣賞她的歌喉，更特意訂閱她的channel。其後得悉對方在他的朋友公司打工，於是對她認識更深，繼而邀請合作。他形容KALAI天生屬於舞台，「舞台我真係唔擔心，佢一上到台，就好似返到自己屋企咁。」