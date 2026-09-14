KALAI獲Eason招攬力捧 感恩給予一年時間養聲帶

新生代rapper KALAI成為陳奕迅(Eason)旗下音樂品牌EAS Music易思音樂首位女歌手。昨日Eason為她舉辦發布會，適逢是KALAI的28歲正日生日，Eason準備蛋糕及鮮花祝賀。KALAI在發布會上一連演繹三首歌曲，包括加盟EAS MUSIC後首支派台作品《THAT’S HOW WE MOVE》。
天生屬於舞台
Eason在活動上表示，透過太太徐濠縈認識KALAI，坦言非常欣賞她的歌喉，更特意訂閱她的channel。其後得悉對方在他的朋友公司打工，於是對她認識更深，繼而邀請合作。他形容KALAI天生屬於舞台，「舞台我真係唔擔心，佢一上到台，就好似返到自己屋企咁。」
Eason願等一年簽約
聽到Eason在台上公開肯定自己的演出及音樂，KALAI一度眼泛淚光。她提到自己2024年底聲帶生水囊，去年接受手術，一度擔心不能再唱歌。當Eason邀她簽約時，表示會等她痊癒及對她有信心。KALAI直言當時心裡很忐忑，但見到Eason這樣有信心，所以更努力康復，並練習近一年，到現在終於可以有信心上台唱歌。
她表示家人一直支持其事業，亦感恩儘管銀行戶口曾剩廿蚊也好，都沒有要家人出錢。不過，KALAI直言並非是全職歌手，仍有打工，公司老闆也很支持她的斜槓族模式。談到Eason力捧，會否擔心康堤呷醋，KALAI稱私下跟康堤有聯絡，不時分享音樂。她指康堤的音樂造詣很高，聽不少類型音樂。