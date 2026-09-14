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娛樂
出版：2026-Sep-14 22:15
更新：2026-Sep-14 22:15

KALAI獲Eason招攬力捧 感謝陳奕迅給一年時間養聲

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KALAI演繹加盟EAS MUSIC後首支派台作品《THAT’S HOW WE MOVE》(娛樂組攝)

新生代rapper KALAI成為陳奕迅(Eason)旗下音樂品牌EAS Music易思音樂首位女歌手。Eason為她舉辦發布會，適逢是KALAI的28歲正日生日，Eason準備蛋糕及鮮花祝賀。KALAI在發布會上一連演繹三首歌曲，包括加盟EAS MUSIC後首支派台作品《THAT’S HOW WE MOVE》。

發布會吸引不少KALAI圈中好友到場支持，包括Eric Kwok、Kayan9896（吳家忻）、蘇子茵、Nancy Kwai（歸綽嶢）、24 Herbs成員Kit、蔡德才、黃凱逸、顧定軒、張天穎、BYEJACK、楊文蔚、DJ Tommy、章尾而及Whizzz等；徐濠縈、陳康堤（包包）、劉浩龍及Novel Fergus等亦於記者會後的After Party現身，一同見證KALAI人生及音樂上的重要一刻。

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天生屬於舞台

Eason透露在後台觀看KALAI演出時相當感動，大讚她：「頭先你個演出好好，我好驕傲。我鍾意你嘅音樂。」他又形容KALAI天生屬於舞台，「舞台我真係唔擔心，佢一上到台，就好似返到自己屋企咁。」他形容KALAI天生屬於舞台，「舞台我真係唔擔心，佢一上到台，就好似返到自己屋企咁。」聽到Eason在台上公開肯定自己的演出及音樂，KALAI一度眼泛淚光。

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因徐濠縈而認識

Eason在活動上表示，透過太太徐濠縈認識KALAI，坦言非常欣賞她的歌喉，更特意訂閱她的channel。其後得悉對方在他的朋友公司打工，於是對她認識更深，繼而邀請合作。KALAI笑言，巡演期間除了工作，大家亦留下不少生活上的回憶。Eason更即場爆料，兩人曾在西安站演出後一齊打牌，KALAI更由不懂打牌開始慢慢學習，眾人打通宵至翌日早上，笑言這些相處反而令大家逐漸熟絡。

Eason在台上提醒她，加入唱片公司之後最重要的，並不是改變自己，而是在成長之中保留原有個性。他說：「好多獨立歌手簽咗Label之後，個感覺可能會有所改變。我希望你一路進化，但唔好唔記得自己，最主要嗰個core係點，呢樣嘢要keep住。」他續指，商業與個性其實並非互相衝突，「兩樣嘢係可以並存，最緊要唔好因為popularity，令自己嘅思想、接觸嘅嘢遷就得太多。慢慢去平衡，但一定要有自己嘅諗法。」

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Eason願等一年簽約

聽到Eason在台上公開肯定自己的演出及音樂，KALAI一度眼泛淚光。她提到自己2024年底聲帶生水囊，去年接受手術，一度擔心不能再唱歌。當Eason邀她簽約時，表示會等她痊癒及對她有信心。KALAI直言當時心裡很忐忑，但見到Eason這樣有信心，所以更努力康復，並練習近一年，到現在終於可以有信心上台唱歌。

KALAI坦言，過往由做歌、製作以至拍攝MV，很多事情都要自己一手一腳處理，加入EAS MUSIC後，最大的不同，是終於有一個團隊與她同行。她表示：「以前好多嘢都係自己一個處理，而家有咁多同事一齊幫手，可以令作品質素再提高，亦可以同更多自己一直想合作嘅音樂人做歌。」她特別感謝Eason及團隊給予極大創作自由，讓她毋須改變原本的音樂方向，「可以繼續做自己鍾意嘅作品，再呈現一個更加不一樣嘅KALAI畀大家睇。」

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