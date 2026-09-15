中村友理直腸癌離世終年44歲 Netflix劇《浪漫匿名者》成遺作

中村友理去年在Netflix劇《浪漫匿名者》中夥拍赤西仁、小栗旬、韓孝周，該劇去年串流上架後受到各地觀眾喜愛，怎料突然傳來中村友理猝逝噩耗，令粉絲既震驚又不捨。

中村友理所屬公司Alpha Agency在聲明中透露，中村早於13年前已不幸患癌，當時未有向外公開消息。中村友理在病情好轉後，仍持續作定期檢查，可是她在去年1月再次發現患癌，手術後更不幸發現癌細胞擴散，由於根治或完全緩解為目標已相當困難，因此她決定持續接受能與癌症共存的治療，當時更獲醫生鼓勵繼續工作。

中村友理今年7月因腸阻塞，辭演明年1月開播、由吉岡里帆主演的NHK電視劇，公司原本待她專心休養再重啟事業，不料直到8月，腸阻塞再度復發，中村的病情急轉直下，延至9月1日與世長辭。Alpha Agency表示：「她表現得十分沉著，從未失去美麗且充滿溫柔的笑容，與親友們一同珍惜地度過了最後的時光。」除了感謝廣大粉絲的支持，公司也懇請外界給予家屬空間。