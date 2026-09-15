KALAI獲陳奕迅睇好 新歌MV推出康堤即讚好

KALAI家麗昨日28歲生日，宣布加盟陳奕迅（Eason）旗下的音樂品牌。Eason在台上對KALAI有讚無彈，KALAI受訪時坦言很開心，表示做了一段時間音樂，跟香港好多音樂人一樣一直都很努力，自己去年經歷過聲帶生水囊要做手術，如今可以上台唱歌，有一種失而復得的感覺，加上Eason的鼓勵，令她既感動又感恩。

她提到Eason邀請合作時，自己要做手術，暫時唱不到歌，但Eason卻表示「我哋會等你㗎 ！」之後她用了三個月時間讓聲帶康復，再慢慢練歌，如今過了一年，讓聲帶得以回復至較好的狀態。提到Eason透過徐濠縈認識KALAI，她說：「佢邀請我去做佢一個活動嘅表演，我覺得呢個真係一個好大嘅肯定，因為係一個品牌去邀請你嘅時候，我覺得佢會睇到我身上面睇到啲咩，好開心識到佢，佢俾咗第一束光我，令我之後有機會再展現！」