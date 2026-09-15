KALAI獲陳奕迅睇好 新歌MV推出康堤即讚好

KALAI家麗昨日28歲生日，宣布加盟陳奕迅（Eason）旗下的音樂品牌。Eason在台上對KALAI有讚無彈，KALAI受訪時坦言很開心，表示做了一段時間音樂，跟香港好多音樂人一樣一直都很努力，自己去年經歷過聲帶生水囊要做手術，如今可以上台唱歌，有一種失而復得的感覺，加上Eason的鼓勵，令她既感動又感恩。
她提到Eason邀請合作時，自己要做手術，暫時唱不到歌，但Eason卻表示「我哋會等你㗎 ！」之後她用了三個月時間讓聲帶康復，再慢慢練歌，如今過了一年，讓聲帶得以回復至較好的狀態。提到Eason透過徐濠縈認識KALAI，她說：「佢邀請我去做佢一個活動嘅表演，我覺得呢個真係一個好大嘅肯定，因為係一個品牌去邀請你嘅時候，我覺得佢會睇到我身上面睇到啲咩，好開心識到佢，佢俾咗第一束光我，令我之後有機會再展現！」
KALAI在台上談到以前試過戶口只剩$20，她透露始終收入不穩定，所以自己現時仍在全職工作，「我係有做網上Online嘅嘢，我返緊第五年，全職工作嘅老闆係非常支持我，我諗我暫時就未想quit住，始終我覺得我暫時未係好穩定，同埋我鍾意啲時間咁full。如果quit咗全職做音樂，我再話俾大家聽。」她表示家人很支持其發展唱歌，並很多謝家人沒有阻止她的路。她說：「佢哋冇逼我成為佢哋想要嘅模樣，但係佢哋容許我尋覓我自己想做嘅嘢，對我嚟講已經係好大支持！」
Eason的囡囡康堤去年出道，但簽的是另一公司，而且Eason甚少談女兒的表現，相反卻為KALAI站台。問到會否令康堤呷醋，KALAI表示跟包包是朋友，「我哋平時都有傾偈，都有share我哋鍾意聽嘅音樂，因為真係聽好多唔同類型嘅音樂，佢嘅Music taste真係好正，所以我哋都會keep住傾吓偈，同埋我哋會share下啲demo。」昨日KALAI在IG發布MV影片時，康堤也布讚好及留言以示支持。