被殺的那天｜導演林樂騫出戰釜山國際電影節 邵美琪Lokman談善言同行出席世界首映

天下一電影發行新片《被殺的那天》，由鄭保瑞監製、林樂騫編劇及執導，演員陣容則有楊樂文（Lokman）、談善言、邵美琪、艾威、陳紫萱、劉皓嵐、蘇文濤、陳湛文，電影早前正式入選第31屆釜山國際電影節「展望‧亞洲」（Vision–Asia）競賽單元，並將於電影節期間舉行世界首映。 隨着世界首映日子臨近，電影今日（15日）正式公開先導預告及海報，進一步揭開故事中的父親墜樓疑案及錯綜複雜的家庭關係。導演林樂騫與楊樂文、談善言及邵美琪亦將親赴釜山出席世界首映。

《被殺的那天》在文創產業發展處透過香港電影發展基金資助，為第七屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，也是林樂騫首部劇情長片。電影以一宗埋藏多年的家庭死亡事件為起點，透過懸疑敘事探索創傷、記憶與人性的複雜。

先導預告揭父親墜樓疑案 今次曝光的先導預告進一步揭開《被殺的那天》的核心懸念。楊樂文飾演的鄭愷文，因一名自稱為其同父異母弟弟的少年樂突然出現，被迫重新面對父親十多年前墜樓身亡的往事。當年的案件雖然充滿疑點，由邵美琪飾演的愷文母親何美君亦一度成為重要嫌疑人，但案件最終仍被認定為自殺。多年後，少年樂執意追查真相，令一段被埋藏多年的家庭秘密再次浮現。預告中一句「其實嗰時阿爸咩事呀？佢真係自殺咩？」以及「其實有時啲嘢冇答案，有咩問題呀？」亦點出電影核心。同步曝光的先導海報亦延續電影冷峻不安的懸疑氣氛，以邵美琪及楊樂文的面部大特寫作為主要視覺，兩人的面孔被格線及方格切割重組，呼應電影中錯綜複雜的記憶、真相與家庭秘密。

鄭保瑞寄語重視觀眾評價 對於即將親身出席世界首映，楊樂文表示：「今次去釜山出席世界首映，最期待嘅係睇下觀眾對呢部電影有咩感受。能夠入圍電影節競賽單元唔係一件容易嘅事，所以心情都有少少興奮。今次仲可以同製作團隊一齊去到海外，同唔同地方嘅觀眾一齊睇首映，對我嚟講亦多咗一份驚喜，同埋一個好特別嘅回憶。」談善言表示：「好高興可以再次帶同新作《被殺的那天》去到釜山電影節，記得上次來這個電影節，也是《虎毒不》的世界首映，感受到韓國觀眾對電影滿滿的愛，期待這次同各位電影愛好者一齊睇首映。」邵美琪亦表示：「好開心可以入圍，好開心可以同大家一齊參展，又好開心可以第一次去釜山，希望大家都鍾意呢一套電影。」

監製鄭保瑞特別向導演送上祝賀：「首先恭喜導演能夠入圍釜山電影節，每一個新導演拍第一部電影都係痛苦同艱難嘅，今次能夠得到釜山電影節肯定，我都好替導演開心，希望電影可以喺釜山得到好成績。不過無論成績係點，我諗我同導演更加想聽到觀眾對呢部電影真實嘅評價，我覺得呢樣嘢對我哋更加重要。」首次執導劇情長片便入選釜山國際電影節競賽單元，林樂騫坦言是很大的鼓勵，亦特別感謝監製及一眾電影前輩的支持：「很感謝監製一直給予我很大的信任，也願意花時間去理解我想透過這部電影表達甚麼，亦有很多電影圈的前輩在不同階段給過我意見和幫助，對一個第一次拍長片的導演來說，這些經驗分享和提醒都非常重要，令我可以逐步把最初只存在於腦海中的想法真正變成一部電影。」

《被殺的那天》先導預告正式曝光