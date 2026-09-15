死有對証｜吳若希戰鬥格演「妓」散發風塵味 陳曉華向眼鏡控大派福利

黃偉聲監製、馬焱、麥世龍編審的時裝懸疑法證劇《死有對証》，主要演員有陳曉華、馬貫東、吳若希、阮浩棕、韋家雄、陳熹潼、王綺琴、王菲、許俊豪、黃嘉雯等。 昨晚（14日）一集劇情講述，詹柏宇（阮浩棕飾）與單佩嘉（吳若希飾）跟蹤一名校董，欲拍下對方光顧援交少女的照片。穿上無袖露腰短上衣，襯闊腳牛仔褲的單佩嘉，被詹柏宇要求扮妓女入酒店，逐間房拍門找出校董。她拍門時被人誤當是真妓女，更慘遭抽水，雖然得詹柏宇解圍，但就被奚落：「日日返工都着到咁，轉行做小姐啦你！」之後她為了繼續跟蹤該校董，竟與程芷昕（陳曉華飾）深入夜店。單佩嘉穿上閃令令的銀色吊帶連身短裙、外搭黑色外套，戰鬥力爆燈，但去洗手間時被社團大佬暴龍（吳瑞庭飾）的手下重炮（徐文浩飾）調戲，最後要重案組警員高俊（馬貫東飾）解圍。

時尚打扮獲讚衣架身形 吳若希（Jinny）飾演的單佩嘉從時尚雜誌編輯轉任港聞記者，每次出場都打扮得花枝招展，高踭鞋更是其角色的標記，連扮妓女也散發風塵味，她的造型獲網民大讚：「她穿搭還挺好看的」、「身形高挑冇得輸」、「衣架身形！」亦有網民讚她唱歌和演戲的表現都相當出色：「我還挺喜歡她轉型演戲，放得開。」對此，Jinny 接受官方訪問時笑言，自己在《死有對証》中的服飾確實很漂亮：「不過我印象中唔止呢套劇，我好似套套劇啲衫都幾靚嘅，所以我理解為係我着衫靚囉，哈哈！」

完美示範眼鏡已成本體 至於飾演「菜鳥女法醫」程芷昕的陳曉華（Hera），以中間分界的俐落短髮配合「眼鏡娘」造型，經常「十指伸直托眼鏡」的小動作，再加上患強迫症及性格戇直，其角色形象鮮明，可愛度爆燈，網民激讚托眼鏡已成為程芷昕的招牌動作「好Cute」，向眼鏡控大派福利。由於Hera的角色跟眼鏡「融為一體」，TVB邀請她拍攝一段「眼鏡測試」的短片，陳曉華在鏡頭前不停揈頭及周身郁，就算Hera不顧儀態揈到頭髮亂了，但眼鏡依然緊緊地掛在她的耳朵上，她笑言：「原來眼鏡屬於我就係屬於我。」完美示範眼鏡就是Hera的本體！