郭珮文舊愛搵艷女做愛的替身 Ice情深拍片：我不想失去她

憑驕人上圍彈起的落選港姐郭珮文，獲前度俞鋆瑞（Ice）高調上節目求復合，而兩人相戀近四年，最後以Long D原因分手，雙方至今一直單身，Ice經歷了九個月的想念後，決定從美國來到香港，踏上求愛勇者舞台向Juliana重新展開追求。

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Ice報稱投資者及歌手、年薪高達300萬，他在《女神配對計劃2》上硬銷感動，不過其深情人設卻受質疑，直指他純粹是靠節目來宣傳自己。其實，在兩人分手後約三個月，Ice曾發表新歌，他在MV中找來一位身材惹火的性感尤物奉旨打情罵俏，更有火辣的貼身互動，連日來引起網民討論，有人更懷疑Ice是刻意找身材與氣質似足Juliana來扮演「愛的替身」。

今早，Ice在社交平台上載短片，以英語剖白參加《女神配對計劃2》的原因，他並大方承認：「我正在參加一個約會節目，試圖通過節目贏得前女友的心！」Ice透露兩人在洛杉磯共度了一年，其後Juliana返港參加2023年度香港小姐，他續指：「這是一段遠距離戀情，我們在第三年分手了。」相隔異地的兩人在交往四年後分手收場，他強調與Juliana之間感情依然深厚：「我們的分手不存在仇恨。」Ice談及分開後體會到何謂真正愛情，他在朋友告知才得知Juliana參與求愛真人騷，他表示：「在我們分手後9個月，從朋友得知她參加《女神2》，我見到後，意識到必須抓緊這次機會，因為我不想將來後悔，我不想失去她！」影片一出，即獲大批網民留言打氣，而身為「金牌媒人」的節目主持人林盛斌（Bob）亦有留言，在該po寫下「Respect」留言支持。