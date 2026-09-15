艾美獎2026｜《回到未來》主角米高霍士輪椅現身 接受殊榮獲全場紅星起立致敬

電視界盛事第78屆艾美獎於美國時間14日、香港時間今早隆重舉行，除了當今影視界紅星均有出席外，經典科幻電影《回到未來》（Back to the Future）的加拿大男星米高霍士（Michael J. Fox）亦有現身獲頒發Bob Hope Humanitarian Award（卜合人道主義獎））。
《回到未來》的65歲主角米高霍士被柏金遜症纏繞多年，他一直致力於柏金遜症醫學研究與公益倡議，並於2000年成立基金會，如今已成為全球規模最大的柏金遜症非營利研究資助機構之一，累積逾30億美元來協助醫學研究。
米高霍士由經典美劇《法妻》（The Good Wife）女星Julianna Margulies介紹出場，當他坐在輪椅上被推進會場時，全場影視紅星及業界人士即起立鼓掌致敬。米高霍士一開口便展現出招牌的幽默作風，並向昔日拍檔致謝：「謝謝，Julianna，你是一位極度溫暖又優秀的表演夥伴！我也很慶幸自己這輩子再也不用去背那些該死的法律術語了，那些台詞真的太難記了！」米高霍士早在1991年以29歲之齡確診柏金遜症，當時他因疾病而導致身體不自覺產生劇烈痙攣抽搐，他今次在頒獎台上依然思緒清晰，並以堅毅語氣提及確診初時向外界隱瞞病情達七年，表示：「我一開始選擇保密，我害怕這會影響工作與觀眾連結，他們如果知道我有病，還會笑得出來嗎？」米高霍士感謝大家支持可以令自己隨心所欲，沒有向命運投降。
米高霍士又坦言受到傳奇前輩卜合（Bob Hope）的精神啟發，認為當人生遇上困境時，應該選擇站出來、伸出援手：「如果你能在付出的過程中為大家多添一點歡樂，那事情會變得更美好。」米高霍士是在1998年公開罹病消息，當時獲全球影迷支持與鼓勵，讓他重新找回面對疾病的力量。