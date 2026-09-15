艾美獎2026｜《回到未來》主角米高霍士輪椅現身 接受殊榮獲全場紅星起立致敬

電視界盛事第78屆艾美獎於美國時間14日、香港時間今早隆重舉行，除了當今影視界紅星均有出席外，經典科幻電影《回到未來》（Back to the Future）的加拿大男星米高霍士（Michael J. Fox）亦有現身獲頒發Bob Hope Humanitarian Award（卜合人道主義獎））。

《回到未來》的65歲主角米高霍士被柏金遜症纏繞多年，他一直致力於柏金遜症醫學研究與公益倡議，並於2000年成立基金會，如今已成為全球規模最大的柏金遜症非營利研究資助機構之一，累積逾30億美元來協助醫學研究。