容天佑工人姐姐突然走佬 BB房留下惡臭兼變蟻竇

《愛回家之三代同糖》飾演富二代「高冠一」容天佑於今年5月成為爸爸，與太太Winnie一家三口非常幸運。日前網上有人貼出一篇文章，稱自己的外傭趁她到外地工幹時走佬，而老公回到家中發現工人姐姐清空自己的櫃桶，原來這位外傭是容天佑家中的工人姐姐。

姐姐突然失蹤 容天佑太太Winnie在網上貼出家中情況，並指姐姐在她離港首日便已經老佬，容天佑晚上11時回到家中發現姐姐失蹤，清空所有個人物品，「佢走佬嘅嗰一晚，我老公見到佢個櫃入面已經冇乜嘢，淨係留咗一杯飲剩嘅咖啡同埋食咗兩啖嘅方包擺咗喺枱面。」幸好的是Winnie當日已把4個月大的女兒帶到母親家中照顧，家中只留有兩隻瀨了尿的愛犬。

飛到外地被 遣返 Winnie當然不停嘗試聯絡姐姐，但對方都是已讀不回，去到第二天更見到訊息只得單剔，而且電話也不通，直至第三日下午，姐姐才回覆她的訊息。Winnie隨即問她「你去咗邊呀？咩事呀？」，而姐姐就表示自己一直在香港，「佢同我講我一路都喺香港，可唔可以等你返嚟先同你解釋？我同佢講，我唔知你喺邊度，又擔心你有啲咩危險，我覺得你有必要依家同我講發生咗咩事。」未幾有一名自稱是香港國際機場的地勤人員在電話向她表示姐姐飛去了其他地方之後俾人遣返，所以姐姐現在不知道應該要去哪裡，其後她只好聯絡中介公司，讓對方安排。

BB 房變蟻竇 Winnie回港之後，隨即大掃除，由於她提及到姐姐「極度污糟」，因此打掃BB房時，發現她沒有抹走倒瀉了的咖啡，「惹到成地都係蟻，所有尿片，同埋其他BB嘢都佈滿蟻，牆上面同埋地下已經有漬同埋好臭。基本上所有尿片都唔用得，成間房要反轉重新清潔，滅走晒啲蟻！」更甚是發現存放於檔案袋內的僱傭合約不翼而飛，擔心日後可能面臨財務追討的風險。中介更轉達該工人姐姐的要求，要僱主即時購買機票讓她返回菲律賓。Winnie無奈感嘆：「依家請工人真係好難，請到好工人真係要好好珍惜，僱主太無保障了。」

Winnie不會買機票 鍾培生太太鍾莊雅婷留言說︰「可以去勞工處同入境處備案～ 避免佢再黎香港玩其他僱主」Winnie則回覆︰「知道，不過好似話佢哋可以改名同埋改出生日期，就可以重新出發了~」有朋友續問有沒有為工人姐姐買機票，她說︰「未啊，不過好似應該都要買比佢。」、「後尾我查到僱傭條例，佢擅自離左境再返返嚟香港的話，好似已經唔關我事」