許廷鏗相隔一年終於出歌 濕身拍MV獻出螢幕第一次

許廷鏗(Alfred)相隔一年終於有新歌推出，由自己曲詞包辦的《自尊歌》請來合作無間的黃兆銘及陳考威為新歌編曲及監製。新歌MV選擇潛入大海，首次以「濕身性感」造型示人，Alfred表示自己都係第一次潛水：「潛水都係我人生其中一樣覺得絕對唔會做嘅事情，但就係呢一年嘅經歷話俾我知，其實我俾得太多規矩自己，有時真係會限制咗想像，所以今次好快就決定MV要做啲未做過嘅嘢。」結果潛入深海，因為沒有其他雜音去探索另一個世界，令Alfred靈感再次浮現，出新歌前夕已經開始進行下一首歌的錄音！

遇上事業迷茫期 向來出名勤力的他等足一年才出新歌，他表示遇上音樂事業的迷茫期：「我覺得自己算係勤力嘅人，自組公司四年幾，其實都出過兩張大碟，開過兩個個人演唱會，一直亦都有出新歌，呢4年其實都做咗超過二十首全新作品，當然亦都繼續兼顧牙醫事業。但就係有時好矛盾，返到診所，有人會問『你幾時出新歌啊？』；然後出席活動又有人會問：『你無做牙醫喇？』，其實兩樣都有做，仲要都幾勤力㖭。或者大家好似成日都關心啲同音樂無關嘅事情，例如『你瘦咗啲』『你肥咗啲』，所以上年開始真係有點迷茫，感覺係進退兩難。」

遇上大風雪好彩有KB 經歷事業迷茫期，Alfred決定放慢腳步沉澱尋找一些新的養分，甚至接觸一些自己完全沒有想過會接觸的事物：「年頭嘅時候去咗跟KB滑雪，以前我係無可能會俾自己滑雪，因為覺得自己又係歌手又係牙醫，絕對唔可以整傷。但有一刻突然覺得，其實why not? 結果因為KB嘅教導下，我先知道自己之前太多誤解，其實滑雪係可以好安全。我甚至同KB、Mike Orange成為咗生死之交，因為我地一齊晌山上遇到暴風雪，亦因為KB嘅專業，令到我安全落山亦都入咗滑雪呢個坑。」

演出令自己有新方向 遇上暴風雪安全回港，卻不幸遇上意外跌落樓梯需要做手術，手術前更要參與一個慈善演唱會演出，是次演出反而令Alfred對自己的使命開始有新的轉向：「我真係要多謝呢個慈善演唱會嗰一晚嘅觀眾，我記得當晚有幾位歌手一齊演出，然後晌我表演嗰part，幾位歌手嘅樂迷都同時俾咗好多好真心嘅掌聲我，然後我晌台上得到好大嘅力量，嗰一刻令到我明白咗，只要我用心去表演，大家係真係會感受到，好感動！」