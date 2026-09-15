艾美獎2026｜群星突圍搶焦 Zendaya首次夫妻檔出席頒獎禮爭輸視后

電視界年度盛事第78屆艾美獎，已在美國時間14日、香港時間今早隆重舉行，獲當今影視紅星到場支持，肥妹諧星Megan Stalter則塗金自己，化身凸腩版艾美獎logo女神，站在藍地毯即成全場焦點，而Selena Gomez亦以一身黃金甲長裙搶fo。

今屆艾美獎依然星光熠熠，除了一眾候選人之外，亦請來不同年代紅星登場及擔任頒獎嘉賓，包括Apple TV新劇《瑪歌等錢使》（Margo’s Got Money Troubles）主角艾麗芬寧（Elle Fanning）、米雪菲花（Michelle Pfeiffer）及監製妮歌潔曼（Nicole Kidman），還有馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、活地夏里遜（Woody Harrelson）、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《摩登家庭》（Modern Family）女星蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara）、《回到未來》（Back to the Future男星米高霍士（Michael J. Fox），而「新黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）亦孖《凶器》（Weapons）主角茱莉亞加納（Julia Garner）拍檔揭最佳戲劇類視后。

兩屆艾美獎視后辛蒂雅（Zendaya），今屆再憑代表作《毒癮女孩》（Euphoria）角逐劇情類劇集最佳女主角，獲「蜘蛛俠」老公湯姆賀倫（Tom Holland）結伴出席，是兩人婚後首次以夫妻身份一同參與頒獎禮。可惜Zendaya未能連中三元，最終被《眾生為一》（Pluribus）女星Rhea Seehorn首奪視后殊榮，當Rhea上台領獎時，Zendaya與老公湯姆賀倫均站立拍掌支持，相當大方。

另一方面，喜劇類視后再由美國女星Jean Smart又一次揚威艾美頒獎台，憑《職業槍手》（Hacks）最後一季大熱封后，今次已是她連續第五年獲頒喜劇類劇集最佳女主角，創下艾美獎史上首位女演員能夠在同劇每一季均有獲獎之紀錄。