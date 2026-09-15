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出版：2026-Sep-15 18:00
更新：2026-Sep-15 18:00

譚詠麟演唱會｜網上湧現放飛黨 賣家扮客服要求轉帳9萬幾蚊做認證拎飛

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譚詠麟演唱會一票難求！(吳康琦攝)

一連10場的《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會終極篇》現正在紅館舉辦的如火如荼，由於譚校長也認為今次將會是他最後一次的紅館個唱，所以一票難求。有騙徒睇中機會，在網上聲稱原價出讓，甚至表示公司臨時要OT，「唔想嘥咗 想送俾真係鍾意阿倫嘅朋友。」更講到可以面交云云，但全都是詐騙技倆。有網民見到對方要求去指定網址輸入資料登記，甚至要求轉錢開通帳戶留飛，知道對方是騙徒之後，不但立即中止下一步動作，亦同時舉報對方的帳號。

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記者到其中一個詐騙帳戶留言表示要2張門票，由於原PO表示有2張，但對方竟回覆說︰「你預訂幾張？可走第三方保障交易。原價放，兩張一齊$1760。」之後續叫記者留下電郵及手機號碼，將會透過另一平台進行驗證等等。其後會收到一封電郵通知，見到一個扮作網上門票轉售的電郵，通知買家要轉帳到大象銀行。然而電郵地址卻竟然是gmail，名字竟是「viagogo898」，錯漏百出。不過，亦有網民不虞有詐，轉錢到電郵提及的帳號後方知是詐騙。

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另外有騙徒為增加可信性，借用商鋪地址開設帳號，聲稱公司有大量門票，但要OT要轉讓。騙徒向買家發出一條「7-11賣貨」連結，並著買家輸入個資料，其後以戶口被凍結為由，著買家向客服做實名認證。扮作客服的騙徒便會要求買家輸入資料，並著他致電銀行更改指示各樣，甚至要求買家提高海外匯款額至最高$40萬，繼而著他轉數9萬幾元。有網民見狀，覺得有可疑，於是先過十元，發現真的可以轉到「客服」指定的戶口，繼而再致電買家聲稱工作的公司了解，方知自己誤墮陷阱。

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有中伏的網民隨即致電銀行凍結戶口，同時檢舉有關帳戶。有不少網民表示遇上同樣經歷，留言說︰「喺 Threads 所有贈品、應援品、轉售物品，例如門票手機咖啡機教科書下刪四千字，一律當作詐騙！」、「Threads就係大型scam.一唔好貪心，二唔好直接過數俾人，你係threads打騙案就搵到好多例子，就算佢俾人report佢都可以再開account去呃人錢/資料。」

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