艾美獎2026｜《寡婦灣》掃14獎創紀錄 男主角馬修烈斯封大滿貫視帝

《寡婦灣》在Apple TV上架後贏盡口碑，在權威網站爛番茄上獲得高達98%新鮮度認證，男主角馬修烈斯（Matthew Rhys）大熱贏得喜劇類視帝，同劇拍檔Stephen Root、Kate O'Flynn亦雙雙獲得最佳男、女配角，而日籍導演村井浩亦憑《寡婦灣》成為首位獲頒喜劇類最佳導演的亞洲電影人，最終此劇連奪14個獎項，刷新艾美獎有史以來喜劇類劇集同一季得獎最多之紀錄，同時亦帶挈Apple TV合共奪得28項殊榮，拋離分別得21獎的HBO Max及奪16獎的Netflix。

同時，馬修烈斯在本年度盛會上亦靠Netflix劇《獸藏我心》（The Beast in Me）拿下迷你劇最佳男主角，令他成為今屆的雙料視帝，而他早在2018年以《冷戰諜夢》（The Americans）首奪劇情類最佳男主角，成為三大類型的大滿貫視帝。諷刺的是，馬修烈斯的演員太太Keri Russell以Netflix劇《頭號外交官》（The Diplomat）又一次入圍卻再度陪跑，旺夫的她可謂跟獎項無緣。