郭珮文開腔談舊愛Ice直認對Preston有好感復合添變數

《女神配對計劃2》現正熱播中，憑驕人上圍彈起的落選港姐郭珮文，獲前度俞鋆瑞（Ice）高調上節目求復合。兩人相戀近四年，最後以Long D原因分手，雙方至今一直單身，Ice經歷了九個月的想念後，決定從美國來到香港，踏上求愛勇者舞台向Juliana重新展開追求。觀眾看過他們的故事之後，都感動到眼濕濕，更跪求他們快些復合。

然而，Juliana今日出po表示對Preston及李爾晨有好感，當中更稱跟Preston相處很舒服，令Ice復合之路添上不少困難。Juliana在IG發布長文，表示應大家要求，分享當下的真實感受。她稱再遇上Ice時，「當下的情緒是很複雜、很忐忑的。但慢慢沉淀下來，其實是很感慨、也很開心的。客觀來説，我們的性格、相處模式一直都很契合、很合適。這次他願意漂洋過海來到節目裡，我真的有看到他的誠意。我也很期待，接下來他的表現和安排，也想看看，我們當初跨不過去的那些距離和未來的不確定，能不能在這次慢慢被解決、被磨合。」

對於Preston，Juliana說︰「我對他的第一印象特別好。聽完他的故事，我很欣賞他，他是一個願意爲了愛情主動改變、願意付出的人。而且我發現，我們兩個人的成長經曆、很多觀唸其實挺相似的，相處起來很舒服。再加上我們對美食都很有追求，這個小默契對我來説真的很加分。」至於對Kyle的感受，她比較簡單，表示因為之前合作過，「覺得他是一個很好相處的人。完全沒有想到會在節目裡面，以不一樣的身份再次遇見他，很期待能夠看到他更多不一樣的一面。」

她直言對Preston及Kyle都是很有好感，「我一直覺得，感情不用急着下定論。我希望可以多給彼此一點時間、多一點相處和互動，慢慢去了解、磨合，看看誰更適合我，也看看我更適合誰。接下來的旅程我也很期待，希望在節目裡，可以慢慢相處、慢慢成長，也謝謝大家一直的陪伴和善意。」