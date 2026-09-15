馬浚偉轉工首訪沙頭角引哄動 親身落區了解前線市場兼收銀

馬浚偉離開新城廣播後，轉工成為衍生集團聯席行政總裁，昨日（14日）他首次踏足沙頭角中英街，探訪公司合作多年的分銷商，並親身了解區內零售及消費情況，更在舖內充當收銀員。馬浚偉落區一身輕鬆打扮，吸引不少市民及旅客上前打招呼、合照，場面熱鬧，猶如小型粉絲見面會，氣氛十分熱鬧。 早前，馬浚偉與分銷商一家會面，談及自己從未到訪沙頭角，對方遂邀請他參觀當地一帶。此行除了探望合作夥伴，亦讓他進一步了解當地市場。沙頭角中英街連結香港及深圳消費者，區內除本地居民，亦有不少深圳旅客，實體零售氣氛較為活躍。

馬浚偉形容，自己首次踏足沙頭角中英街，對當地市場環境留下深刻印象。而當他現身，即吸引大批市民及旅客重重包圍並主動要求合照，他對市民一直以來的支持及關心表示感謝。

擬到沙頭角開直播 面對網購持續增長，馬浚偉表示，實體店具備即時購買、產品體驗及品牌比較等優勢，仍是消費者決策的重要一環。他表示：「線上的銷售是一個很大的方向，但我絕對不會忽略線下的實體銷售。」並透露集團未來會繼續推動兩個渠道同步發展。 除日常零售外，集團亦計劃舉辦健康講座、中醫藥分享會、產品博覽及展銷活動，增加與消費者的直接接觸。繼早前雲浮直播反應熱烈後，馬浚偉計劃下次在沙頭角進行直播，讓線上平台與前線市場形成互動。而他於9月10日在雲浮抖音直播時曾呼籲觀眾不要送禮物，但仍錄得人民幣5,773.35元打賞收益，並以個人名義作同額捐款，昨日已把兩筆款項全數捐給當地「雲浮市心連心慈善會」，共合人民幣11,546.7元。

着多項新產品陸續推出，衍生集團下半年將圍繞《國民健康「十五五」規劃》方向推進產品及市場工作，並加強與分銷商及前線市場的交流。馬浚偉表示，希望把「治未病」及健康管理概念融入日常生活，強調預防比治療更重要。他指出，保持運動習慣及選擇適合個人需要的保健產品，均是健康管理的一部分。