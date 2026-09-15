Marf@COLLAR獲母親啟蒙時尚觸覺 赴日出席活動與Rosé同場

COLLAR成員Marf邱彥筒自帶時尚觸覺，深得各大時裝品牌垂青，昨日（14日）Marf赴東京應邀出席服裝品牌活動，並難得與風靡全球人氣韓團BLACKPINK成員Rosé 同場亮相，Marf大讚Rosé感覺很隨性，「佢俾我感覺好知道自己要乜，可愛中帶點辣辣的美國style。」

是次活動，由服裝品牌宣布聯同Rosé推出限量聯名系列，並由Rosé傾力打造，將她獨特的創意個性與品牌的原創性和自我表達精神完美融合，推出牛仔夾克和牛仔褲。席上，Marf有幸將款式一一試穿，而為配合自我表達、展現個性的主題，Marf更即場發揮創意，進行她個人style的穿搭，將牛仔外套變成牛仔裙，她說：「平時我最喜歡邊款搭配？當然係我今次選擇去東京event嘅配搭！主打original嘅Levi's就係畀到我唔同嘅inspiration，同埋自由創作，襯搭屬於自己嘅outfit。」

Marf一向予人具時尚觸覺，她透露可能是自小受到母親啟發：「真正對時裝留意，應該係入咗行之後，多謝各大品牌畀咗好多機會我，加上身邊嘅人亦畀好多信心我，所以我就開始更加留意，學習去襯搭出唔同嘅outfit。影響我最深嘅可能係媽咪，因為媽咪係我從小到大展現最多時尚諗法嘅人，長大後就受到我嘅造型師啟發，令我知道呢個世界美麗偉大嘅fashion item detail真係有好多種類，但最緊要係自己着得開心，同埋最緊要係識得襯！」