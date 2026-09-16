陳曉華盼《死有對証》收視好 預告出寫真派「福利」

陳曉華（Hera）日前出席時裝品牌活動，大方分享個人的購物習慣。她自爆買衫風格兩極，但未有失控「瘋狂購物」：「唔會六位數買衫！我主要睇個 Style，依家更加會揀啲實用同百搭，可以重穿嘅款式，至於舊衫就會捐出去，今年年初已經捐咗兩大袋冬裝同春裝，唔會浪費。」
她自言在穿著上屬於「勇於嘗試」一類的她，特別喜愛將不同質感的服飾混搭，理念與大會時裝品牌 ba&sh 不謀而合。Hera 分享道：「我個人比較忠於自己，好鍾意揀一啲異於常人會著嘅衫。例如著一條好女仔嘅絲質裙，但會襯一件好型嘅冷衫，令到個對比好大，呈現一種『剛柔並重』嘅感覺。」她笑稱自己的衣服主要分為「極具女人味」及「非常男仔頭」兩大類型，平時最享受將兩者 Mix and Match。此外，她更透露已在品牌最新一季的秋冬（Fall/Winter）系列中選定了一套心水服飾，打算留作接下來的劇集宣傳戰衣。
提到早前出席劇集宣傳時遇上狂迷，被網民大讚冷靜得體，Hera 直言當時並無被嚇倒：「我冇嚇親，亦都冇話驚慌。因為當時最主要係諗點樣可以平息到呢件事，好擔心會唔會有身體碰撞、會唔會有人受傷，好彩當時都冇。最緊要大家安安全全、身體健康，希望下次見到大家時都可以帶住愉快嘅心情。」
Hera 預告只要劇集《死有對証》收視好，必定大派「福利圖」：「 早排有一段時間食得脹咗，而家認真修身，身形翻番去嗰張相嘅狀態我先夠膽 Post 出嚟，好驚大家成日覺得我嗰張係假相！如果今年再努力一點， 咁就可以係時候影過寫真，希望大家多啲支持《死有對証》，如果收視好，福利好快就會嚟！到時拉埋成套劇嘅演員一齊，好似阮浩棕、韋家雄，咁就夠晒氣氛！」