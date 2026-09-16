陳曉華盼《死有對証》收視好 預告出寫真派「福利」

陳曉華（Hera）日前出席時裝品牌活動，大方分享個人的購物習慣。她自爆買衫風格兩極，但未有失控「瘋狂購物」：「唔會六位數買衫！我主要睇個 Style，依家更加會揀啲實用同百搭，可以重穿嘅款式，至於舊衫就會捐出去，今年年初已經捐咗兩大袋冬裝同春裝，唔會浪費。」

她自言在穿著上屬於「勇於嘗試」一類的她，特別喜愛將不同質感的服飾混搭，理念與大會時裝品牌 ba&sh 不謀而合。Hera 分享道：「我個人比較忠於自己，好鍾意揀一啲異於常人會著嘅衫。例如著一條好女仔嘅絲質裙，但會襯一件好型嘅冷衫，令到個對比好大，呈現一種『剛柔並重』嘅感覺。」她笑稱自己的衣服主要分為「極具女人味」及「非常男仔頭」兩大類型，平時最享受將兩者 Mix and Match。此外，她更透露已在品牌最新一季的秋冬（Fall/Winter）系列中選定了一套心水服飾，打算留作接下來的劇集宣傳戰衣。