馮允謙與泰女星Becky合唱未派台新歌 自爆記中文歌詞好過英文詞

泰國人氣女星Becky昨日(15日)現身尖沙咀出席時裝品牌發布會，甫出場就以廣東話「大家好，我係Becky」打招呼，香港代表則有實力唱將馮允謙(JayFung)。Jay Fung透露上周獲邀與Becky合唱，受寵若驚，首次獻唱未派台新歌《Unsaid》，他自爆好擔心，「依家都咁上下年紀喇！唔細喇，記歌詞有困難，我依家記中文歌詞好過英文詞。」

預告合唱陸續來

原來Jay Fung去年往泰國出席品牌活動，已曾與Becky合照，今次在香港再遇，終有機會交談，大讚Becky超nice，「我邀請佢下次若來港，碰上我開騷，希望佢可以嚟做我嘉賓。」他笑言屆時不介意唱幾句泰文。兩人合照時，Jay Fung更主動邀請一齊「俾sum sum（心心）」，非常可愛。

Jay Fung繼早前與Jason陳柏宇合唱《快照》demo版《Up and Down》後，日前又有和Serrini合唱歌《人間缺憾美》派台，他預告陸續有來，包括一位「自己好鍾意嘅歌手」。他自言仍有歌債在身，但對自己要求嚴格，慢工出細貨，相信難以清還所有歌債，「要學習唔好咩都應承，如果覺得唔夠好，就唔會立亂交俾人哋，情願人哋等，黃淑蔓都唔只等一年！」