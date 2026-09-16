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娛樂
出版：2026-Sep-16 22:00
更新：2026-Sep-16 22:00

專訪｜導演羅泓軫親解搵米高法斯賓達夫妻演外星人之因 迴異觀點「逆襲」希望

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韓國導演羅泓軫早前來港為新作《逆襲希望港》宣傳。(娛樂組攝)

曾執導《黃海殺機》、《哭聲》的韓國導演羅泓軫，相隔10年以科幻鉅製《逆襲希望港》(Hope)回歸影壇，結合驚悚、動作、科幻元素，除了再次合作的韓星黃晸珉、《Moving超異能族》趙寅成和《魷魚遊戲》鄭好娟主演，更找來《變種特攻》荷李活影星米高法斯賓達(Michael Fassbender)與艾莉西亞菲瑾德(Alicia Vikander)夫妻檔上陣，演不見樣的外星人。電影獲選為今屆夏日電影節開幕電影，羅泓軫特地來港宣傳並出席映後謝票活動，他接受am730專訪，親解故事構思和選角考量，並笑談拍香港版《Hope》的可能性。

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光天白日 步向絕望

《逆襲希望港》發生於八十年代南北韓邊境的「希望港」，故事從公路上發現一頭死牛開始，警局所長高範錫(黃晸玟飾)接報調查，原來是外來「怪物」展開殺所戮為，村民組自衛隊對抗入侵者，但被殺的村民越來越多，寧靜村莊頓變頹垣敗瓦。電影前段是緊湊的村屋小巷和公路追逐，查明怪物真身來自外星後，則移師茂密森林作戰。

羅泓軫的前作圍繞鬼怪、邪教等，今次則涉獵外星人入侵。他坦言想嘗試跟以往不一樣的電影風格，希望為觀眾帶來富娛樂性又有共鳴的作品，「同樣都是驚悚懸疑元素，希望觀眾與角色同呼同吸。」新作沒有深沉的黑夜、濕滑雨巷、血迹斑斑的案發現場，反而在陽光普照下，直視角色的驚恐、血肉模糊的死狀。

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深挖悲劇根源

談到「HOPE」這主題，他表示早於10年前已定案，他解釋，「Hope(韓國戲名)象徵有待達到嘅事情，點解要希望？因為未達成心願。」他續指每一個主要角色都都有自己的盼望，「每一個登場的角色同希望，只不過有不同性格，例如衝動，引發令人後悔的結果，每一個都各有自己的觀點，例如村民和外星人的角度截然不同，兩方都對世界存有希望，但中間發生無可避免的暴力，破壞大家心中的希望。」劇情圍繞人類與外星生物的差異，正好反映現實世界的動盪不安。他直言，可視為兩群人類的對抗，挖掘更深的悲劇根源。

或拍黑夜續集 憑信念扭轉局面

他表示，原劇本是長篇故事，如今只拍了一半，因為要考慮追逐場面的密度和緊湊程度，故事情節都在一日間發生，直至黃昏日落；若要拍完整故事，還有晚上到第二天日出的劇情，可能要拍第二或第三集，當然能否成事仍是未知之數。故事在光天白日下發生，卻是步向絕望的境地，戲中引用聖經的經文：「信就是所望之事的實底，是未見之事的確據。」(希伯來書第11章第1)，正是要表達如何在看似絕望的處境保持希望，他解釋：「強烈的希望就會成為信念，只要你相信，事情就會實現，例如外星戰船墜落或外星嬰孩死亡，但將來能否復活？或在地球的存活，都關乎信念問題。」

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羅泓軫找來康城影帝米高法斯賓達、金像最佳女配艾莉西亞菲瑾德、泰勒羅素(Taylor Russell)和金馬倫布烈頓(Cameron Britton)參演，無疑有助走上國際舞台，而電影亦成功打入康城影展主競賽單元，首映贏得全場7分鐘掌聲。其中，米高法斯賓達和艾莉西亞菲瑾德更是繼《愛在海的邊緣》相隔10年再度夫妻檔上陣，原來兩人透過《哭聲》成為導演鐵粉，更以「友情價」參與演出。不過，國際陣容卻全部化身不見樣貌的外星人，導演希望突顯外形上的對比，並將他們的精湛演技，透過動態捕捉與面部捕捉技術，包括肢體動作、面部表情甚至眼神變化等，表達外星角色的細膩情感。他坦言，「他們的戲份不多，因為只拍了一半，理論上，下集劇情於晚上發生，會集中於4位外星人。」至於外星人造型設計，他表示參考過往不同的科幻作品及新聞，但很難具體說明取自哪一齣作品。

羅泓軫不是首次來港，但初次與香港觀眾映後交流，喜見觀眾熱烈提問，角度有趣，更驚訝有不少年輕觀眾入場。談到拍香港版《逆襲希望港》，他笑言可考慮一下，至於心水取景點，他反問：「只去過香港島、尖沙咀和九龍公園，你有甚麼提議？」

文、攝：Grace

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