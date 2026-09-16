Gin Lee李幸倪任香港乳癌基金會活動大使 偕2千粉紅健兒同登山頂

香港乳癌基金會（基金會）年度慈善步行籌款活動「乳健同行2026」將於10月25日（星期日）上午8時30分至下午1時，在山頂道花園舉行。今年活動以「邁向新里程」為主題，預計召集約2,000名「粉紅健兒」，包括乳癌患者、康復者及其親友，與一眾攜同寵物參與的愛心人士，在山頂展開一場集運動、慈善與時尚焦點元素於一身的粉紅盛會。
出席「乳健同行2026」嘉賓包括香港特區政府官員代表以及基金會的代表香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生及香港乳癌基金會主席霍何綺華博士。早前，基金會大使朱千雪（Tracy）為活動拍攝宣傳短片，呼籲女士們記得要定期接受適合自己的乳健檢查。今年大會邀得李幸倪（Gin Lee）擔任活動宣傳大使，屆時Gin Lee亦會現身支持，藝人詹天文、林智樂、黃博及鄭芷淇亦將加入陣容，與一眾參加者並肩前行，為守護乳房健康發聲。
「粉」墨登場鎖定最吸睛造型
「乳健同行2026」將由山頂道花園出發，步行至山頂凌霄閣，全程約3.5公里，預計需時約1至1.5小時。路線兼具山頂景致與步行樂趣，適合不同年齡及運動程度人士參與，亦歡迎參加者帶同寵物同行。成功報名者可於活動當日獲得精美紀念品包乙份，留下別具意義的粉紅回憶。
活動典禮於當日上午10時至10時30分舉行，Gin Lee將聯同名人陣容與一眾「粉紅健兒」亮相，分享支持乳健活動的心聲。是次不僅是慈善步行，更是凝聚社會關注、展現正能量的重要時刻。適逢每年10月的「國際乳癌關注月」，基金會希望透過「乳健同行2026」，喚起公眾關注乳癌對香港婦女的威脅，同時推廣定期進行乳健檢查、乳健教育及恆常運動的重要性。除此之外，大會亦設有「最高籌款獎」、「最踴躍參與獎」及極具娛樂焦點的「粉」墨登場獎。參加者可發揮創意，以粉紅服飾打造個人風格；無論是優雅亮麗的造型、大膽吸睛的配搭，還是充滿玩味的服裝設計，均有機會成為「乳健同行2026」當日的焦點。在滿山粉紅之中，愛心、團隊精神與時尚創意將同時登場。