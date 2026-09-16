Gin Lee李幸倪任香港乳癌基金會活動大使 偕2千粉紅健兒同登山頂

香港乳癌基金會（基金會）年度慈善步行籌款活動「乳健同行2026」將於10月25日（星期日）上午8時30分至下午1時，在山頂道花園舉行。今年活動以「邁向新里程」為主題，預計召集約2,000名「粉紅健兒」，包括乳癌患者、康復者及其親友，與一眾攜同寵物參與的愛心人士，在山頂展開一場集運動、慈善與時尚焦點元素於一身的粉紅盛會。

出席「乳健同行2026」嘉賓包括香港特區政府官員代表以及基金會的代表香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生及香港乳癌基金會主席霍何綺華博士。早前，基金會大使朱千雪（Tracy）為活動拍攝宣傳短片，呼籲女士們記得要定期接受適合自己的乳健檢查。今年大會邀得李幸倪（Gin Lee）擔任活動宣傳大使，屆時Gin Lee亦會現身支持，藝人詹天文、林智樂、黃博及鄭芷淇亦將加入陣容，與一眾參加者並肩前行，為守護乳房健康發聲。