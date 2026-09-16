鄭艷麗受病魔折騰恐撐唔住 出po向亡母道歉：媽咪原諒我咁冇用嘅女兒

55歲的息影女星鄭艷麗，2020年自揭患上厭食症，體重曾跌至得90多磅，更一度被送往深切治療部。近年，鄭艷麗主要靠打散工維持生計，又因健康問題經常出入醫院，今年3月更經歷喪母之痛，令她大受打擊。
鄭艷麗多年來生活並不如意，母親一直是她的精神支柱，惟其母在今年3月離世，使她形容前面一片黑暗恐怕撐不住。前日，鄭艷麗在社交網以黑底白字發文，透露自己與病魔戰鬥的過程非常艱辛：「每日都要同病魔情緒去戰鬥，真係好攰…我好努力想搵個曙光去行，但永遠行到一半，我一路淨係見到黑暗，搵唔到條路，我唔知可以點樣做，我好怕我撐唔住。以前媽咪喺度嗰陣時，我都仲有力氣去撐，因為個目標係佢。但佢唔喺度之後，我只係有哭泣...」在文末，她自責地向母親道歉：「媽咪原諒我咁冇用嘅女兒。」
過去兩天，鄭艷麗的帖文令不少網民感到心酸，並紛紛為她留言打氣。同時，有網民問她患了甚麼病？鄭艷麗亦有回覆：「鉀子數低，超級勁。胃痛每天取事，食唔到嘢一食嘢就嘔日日⋯⋯等等」，網民祝福她走出困境，鼓勵她要撐住，鄭艷麗感受到大家的關心，亦有給留言點讚。
其實，鄭艷麗月前已出po發洩負面情緒，她曾表示被房屋署逼到發癲，沒有地方可以求助，假如死了一定是被房屋署逼死，留言一出令不少網民也替她憂心，也有人建議她向議員尋求協助，情況令人憂心。