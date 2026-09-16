鄭艷麗受病魔折騰恐撐唔住 出po向亡母道歉：媽咪原諒我咁冇用嘅女兒

55歲的息影女星鄭艷麗，2020年自揭患上厭食症，體重曾跌至得90多磅，更一度被送往深切治療部。近年，鄭艷麗主要靠打散工維持生計，又因健康問題經常出入醫院，今年3月更經歷喪母之痛，令她大受打擊。

鄭艷麗多年來生活並不如意，母親一直是她的精神支柱，惟其母在今年3月離世，使她形容前面一片黑暗恐怕撐不住。前日，鄭艷麗在社交網以黑底白字發文，透露自己與病魔戰鬥的過程非常艱辛：「每日都要同病魔情緒去戰鬥，真係好攰…我好努力想搵個曙光去行，但永遠行到一半，我一路淨係見到黑暗，搵唔到條路，我唔知可以點樣做，我好怕我撐唔住。以前媽咪喺度嗰陣時，我都仲有力氣去撐，因為個目標係佢。但佢唔喺度之後，我只係有哭泣...」在文末，她自責地向母親道歉：「媽咪原諒我咁冇用嘅女兒。」