陳法拉再執導變身「阿四」 攜西部恐怖短片辦多倫多國際首映

在多倫多國際電影節（TIFF）上，陳法拉以導演身份執導的第二部短片作品《Bloodline 血脈》迎來世界首映，作品曝光後，被評論成功將歷史、西部美學與恐怖驚悚完美融合，在TIFF上獲得觀眾與業界的熱烈迴響。 剛與觀眾共同看完影片的法拉表示，現場反應令她驚喜不已：「我感覺到全場觀眾都有一個感動位，片尾結束後，大家都靜下來沉浸在那種感動中。」當然，作為一部恐怖片，設計好的驚嚇橋段也成功嚇壞了不少觀眾，現場尖叫聲此起彼落。法拉欣喜的說：「看到大家被嚇到的樣子，我很開心，就像嚇到小朋友一樣有趣。」證明拍出了效果來。

千萬唔好去挖祖墳！ 《Bloodline血脈》背景設定在1952年，講述兩名美國華人兄妹深入沙漠，尋找第一代赴美開荒祖先留下的寶藏。然而，他們找到的東西遠超預期，甚至帶有危險性。導演幽默地提醒觀眾：「所以真的不要出去挖祖墳啊，千萬不要！」向來喜歡「填補空白」的法拉，特別是那些被遺忘的歷史，因而構思了今次電影題材。「華人在19世紀赴美時遭受許多歧視與屠殺，到了50年代又經歷了不同的對待。我想透過電影重現這段歷史。」此外，她也一直想拍攝壯麗的西部風景，包括荒漠與牛仔元素。於是，她將「年代劇」與「西部片」兩個元素結合，創造出獨特的視覺風格。

兩屆影展體驗感不同 至於為何最終選擇以「恐怖片」的形式呈現這部作品？法拉表示：「雖然初衷是拍攝西部年代劇，但監製建議加入恐怖元素。且認為恐怖片能放大觀眾的感受，讓表達方式更具新鮮感與衝擊力。」在監製的鼓勵下，她將影片調教成恐怖片，最終呈現的效果連她自己都感到滿意。而拍攝過程中可有驚嚇插曲？法拉透露，團隊在開拍前都有拜神儀式。當拍攝用的古董道具車突然死火時，她立即叫停，帶領團隊點香拜神。「拜完神後繼續拍攝，涉及恐怖情節時大家都感到很安心，最終拍攝過程也非常順利。」

去年法拉所演的《小人物之歌》（The Ballad of a Small Player）也曾來到多倫多電影節，今次則以導演身份參展，法拉感慨兩次的身份與體驗截然不同。「去年是作為演員參與大型電影的宣傳，感覺比較正常幕前的宣傳工作，但今次我是『帶隊』的人，要照顧攝影師、監製等團隊成員，預訂公寓、安排車輛，處理所有雜務，感覺自己像個『阿四』。」儘管工作繁重，但她享受這種團隊如家人般的親密關係。「我們一起拍攝、一起參展，關係非常緊密且有趣，我很喜歡這種感覺。」當日法拉身穿Chanel的黑白間條上衣，配以黑色絲質繡花半截裙，既高貴又時尚。今次品牌更有份資助《Bloodline血脈》的製作，不僅體現了品牌對陳法拉一直以來在演藝事業上不斷突破的全力支持，也完美展現了時尚與獨立電影藝術的惺惺相惜。