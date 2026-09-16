苟芸慧復出大騷4吋事業線 祝福舊愛羅天宇新戀情：希望佢哋珍惜大家(有片)

苟芸慧(苟姑娘)去年9年宣布跟賽車手陸漢洋離婚，回復單身後，近日復出幕前狀態大勇，今日現身灣仔出席汽車品牌新店開張活動，身穿deep V紅色直身裙的苟姑娘，大騷4吋事業線，非常養眼。苟姑娘因一次慈善賽而迷上賽車，作為圈中少數考獲國際賽車牌的女藝人，她笑言穿上賽車衫便會變得狠辣，但在香港繁忙公路就不太敢駕駛。

苟芸慧早於2015年已考獲國際賽車牌，在珠海練車期間更曾發生意外，跑車失控凌空360度翻觔斗數圈後才落地，險象橫生，她憶述，「翻咗三個觔斗，好彩只係裂咗少少肋骨，冇乜大傷害。」問到事後可有陰影時，她就表示為了克服恐懼，康復後特地在出事的賽道彎位練習，並成功考牌。問到現時可有技癢時，苟芸慧就透露周五(18日)將返夏門拍劇，始終賽車有危險性，要對自己工作負責，拍完劇或考慮重返賽道。

想與小鮮肉Jeffrey合作 談到新劇角色，苟姑娘表示是時裝劇，「係小角色，返番出嚟拍劇，當係熱身，重新磨練自己。」至於合作拍檔，雖然暫時要保密，她亦稍作劇透，「聽講係年紀相當細，可以了解新一代小朋友諗緊啲咩。(姊弟戀？)你地諗得太好，角色係有關係，但係你地諗。」問到可有心儀的小鮮肉合作對象，表示無所謂，最重要是合作有火花。不過突然靈機一觸，「Jeffrey，我哋用同一位化妝師，所以都有留意佢，但係無碰過面。」

大訪祝福舊愛羅天宇 至於回復單身後，可有小鮮肉追求，她自言近日忙於工作，要搭飛機到不同地方，沒察覺被追求，她自言個人較慢熱，不是戀愛腦女生，要花較長時間了解對方，才敢開展戀情。談到舊愛羅天宇近日宣布蜜運上，直認跟陳懿德拍拖，苟姑娘亦大方回應，「呢個年代要搵返一個好啱傾、好健康嘅ralationship都不容易，要祝福佢、恭喜佢，希望佢哋大家珍惜對方。」，問到工作大計，她自言目前要多作磨練，暫時以工作室接job，自由度較大，「有得揀有得話事，好唔好都係自己負責入。00000但亦歡迎與不同單位合作。