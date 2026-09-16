VIVA齊變落湯雞 為《Rainshine》拍MV遇「雨神」被迫三度改期

英皇女團VIVA今日（16日）推出今年第三首派台作品《Rainshine》，歌曲由Chloe Chung、Lee Ching作曲、T-Rexx填詞、Lee Ching編曲、T-Ma監製。新歌採用「雨」作為主題，將本來令人覺得掃興的天氣，變成屬於VIVA的歡樂背景音樂，貫徹女團率性、玩味一面。拍攝MV時更出動水車，四位成員Ada、Carina、Macy及VALC齊齊變身落湯雞。

這次《Rainshine》的MV最大特色，就是大玩雨水元素。Carina表示，VIVA一直想製作一首屬於夏天的歌曲，因為香港經常落雨，「好似上個月落咗二十日雨！所以我哋就好似報復式咁樣，諗緊除咗一啲好Hot嘅主題，不如試吓玩濕身、雨中作樂嘅感覺。」其實今次MV拍攝日期一改再改，因為每次定好拍攝日子後，都撞正落雨，最終延遲了三個星期才順利拍攝。不過，巧合的是，拍攝期間亦有落雨，但這場「雨」跟MV主題不謀而合，亦令部分畫面變成「天然效果」。Ada透露，部分鏡頭正正在真雨之下完成，效果靚之餘，更因為水車的水經過一日曝曬，噴出來的時時竟然是暖水，「好似沖涼呀，如果有啲皂液、洗頭水咁就好開心啦，哈哈。」