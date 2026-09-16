田啟文揭周星馳少說話愛「收風」 譚玉瑛爆星爺約完飲酒無下文

田啟文（田雞）接受新城知訊台節目《放飯ICU》主持人譚玉瑛、林柏希及何基佑訪問，主持們賀他早前奪得2026年台北電影獎的最佳男配角及韓國的耀眼演員獎，他坦言希望運氣能延續。

譚玉瑛透露，多年前周星馳曾透過田啟文邀約她飲紅酒，在她答應了後卻沒有了下文。田啟文形容周星馳「冇乜嘢特別」，但個性一向少說話，喜歡聆聽及「收料」，要求身邊的人多說，自己則從旁觀察、吸收，再融會貫通。

田雞笑言，周星馳當年在《430穿梭機》中，是最不喜歡演兒童節目的一位，卻被安排在內數年。周星馳選擇演反派更有利於突顯個人特色，「正派有譚玉瑛姐姐做緊，搵一個反派『哼』人個頭，角色嘅特色就出咗嚟」，結果更容易出位。