古天樂遊大館港產片展覽 粉絲帶「白古」出土相片索簽名

香港電影工作者總會會長古天樂，日前驚喜現身大館夏季展覽「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」，與較早前由大館及香港電影工作者總會舉辦的「古天樂陪你『拍住上』」有獎攝影活動得獎者同遊展覽。當晚，古天樂與粉絲於復刻沉浸式電影場景中互動合照，化身「螢幕拍檔」，為得獎者帶來驚喜及難忘體驗。 沉浸式重現經典場面 是次大館夏季展覽由電影導演陳詠燊策展，並由香港電影工作者總會協辦。展覽自開幕以來備受歡迎，透過沉浸式場景重現多齣經典「拍檔」電影的難忘時刻，並近距離展示珍貴的真實及仿製電影道具，同時獨家揭示香港動作特技的幕後製作奧秘，更邀請多位資深電影人分享幕後故事，帶領觀眾深入了解經典場面的誕生過程，展現不同時代香港電影人在戲裏戲外緊密合作、並肩作戰的深厚情誼與默契。

為鼓勵大眾親臨參觀展覽，感受香港電影的獨特魅力與光影精神兼發揮創意，大館先前特別舉辦「古天樂陪你『拍住上』」有獎攝影活動，邀請觀眾以展覽場景為靈感拍攝並提交作品。由大館、古天樂及香港電影工作者總會代表於8月中旬挑選出三張最具創意的作品，得獎者獲邀與古天樂「拍住上」，同遊展覽限定專場。

港片是大家共同記憶 其中一組得獎者以創意十足的「兵馬俑Cosplay」裝扮拍攝參賽作品並勝出。活動當日，這組得獎者更親手製作一個穿上兵馬俑裝扮的Kooloo送給會長古天樂。古天樂收到後笑逐顏開，即場與大家「派心」合照留念。得獎者早知有機會與古天樂見面，亦早有準備，特別帶備經典「白古」相片，請古天樂親筆簽名，場面溫馨又有趣。 活動當日，古天樂聯同策展人陳詠燊，親自帶領得獎者穿梭於各個經典場面，並與觀眾互動合照，成為真正的「螢幕拍檔」。現場氣氛熱烈，觀眾不僅能重溫經典場面，更能感受到香港電影人與觀眾之間的緊密連結。

古天樂表示：「香港電影一直是我們的共同記憶，亦是幾代電影人與幕後團隊『拍住上』打拼出來的成果。今次好開心能在大館與觀眾一起走進光影世界，重溫經典場面的誕生。看到參加者發揮創意演繹經典場面，證明港產片一直給予大家很多靈感。電影從來不是單憑一人之力，希望大家能繼續支持香港電影，亦鼓勵大家帶同身邊的朋友前來展覽，一起感受港產片的魅力，將這份香港電影精神一直傳承下去。」 次輪活動已接力展開 第二輪「拍住上—光影裡並肩馳騁的我們」有獎攝影活動「古天樂再陪你『拍住上』」亦於昨日（9月 16 日）起展開，參加者須以「我的拍檔電影海報」為題，於展覽場景中「打卡」並上載至社交媒體，勝出者將獲得由古天樂親手送出的親筆簽名唱片及合照機會。