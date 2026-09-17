王賢誌欠債達天文數字連累家人遭恐嚇 被胞妹直斥無悔意留下「蘇州屎」遠走高飛

55歲的王賢誌（Vinci）身為富三代，可是他在2024年底驚爆申請破產消息，並因投資製作節目欠下近300萬債務，消息一度轟動全城。已低調移居加拿大的Vinci月前打破沉默，在社交網發長文首度剖白破產後的心路歷程，感嘆期間飽嘗人情冷暖，並對雪中送炭的朋友表達由衷感激。
王賢誌祖父為王氏港建主席兼創辦人王華湘，其父為王忠桐，家族曾擁有30億資產，Vinci破產後與同性丈夫周思聰（Kevin）移居加拿大展開新生活，不時在社交網分享當地生活，兩人在上月一同慶祝結婚十周年。近日，Vinci胞妹王賢德接受傳媒訪問，大爆Vinci留下「蘇州屎」遠走高飛，至今仍有一大堆債務問題要家人承受，家人每日都活在驚嚇和困擾之中，包括被騷擾與恐嚇。
名流界一直傳出王賢誌債台高築早有前科，其父已多次代子還債，吳家樂曾在網上節目中提到︰「佢好多街數，幾年前佢爸爸唔再幫佢找數。」原來逾20年前，Vinci已試過借到「爆煲」，聲淚俱下向家人求救，所以前年浮面的300萬港元只是冰山一角，有指Vinci涉及的欠債達「天文數字」，家人最終迫不得已要與他劃清界線，還有指Vinci之欠債牽涉高利貸，導致曾試過有十多名大漢踩上王氏公司追數，要求其兩位妹妹代兄還債，追債者甚至到家族公司附近貼上大字報，還牽涉到Vinci訛稱父親重病向朋友借錢，追債街招上更有Vinci與Kevin、父親、妹妹的合照。
由於追債街招中指Vinci「借錢為父找醫藥費」，胞妹聞言不憤家人替其「食死貓」，斬釘截鐵澄清指根本無發生，王賢德直認父母的確分別入過醫院，但全部都是由父母自付醫藥費，更無需要借錢籌錢找數。她強調，父母醫藥費上，Vinci一蚊也沒有出過。王賢德又指，過去家人並沒有袖手旁觀，除了父親，家姐王賢慧亦曾作金錢援助，只是Vinci屢勸不聽，還變本加厲，令債務如雪球般越滾越大，胞妹已感心淡，坦言兩年來家人活在惶恐之中，最令人心寒的是，Vinci竟叫債主直接找兩個妹妹追債，令王賢德十分氣憤，透過媒體勸親兄不要再逃避及繼續攤大手板向家人攞錢。