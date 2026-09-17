王賢誌欠債達天文數字連累家人遭恐嚇 被胞妹直斥無悔意留下「蘇州屎」遠走高飛

55歲的王賢誌（Vinci）身為富三代，可是他在2024年底驚爆申請破產消息，並因投資製作節目欠下近300萬債務，消息一度轟動全城。已低調移居加拿大的Vinci月前打破沉默，在社交網發長文首度剖白破產後的心路歷程，感嘆期間飽嘗人情冷暖，並對雪中送炭的朋友表達由衷感激。

王賢誌祖父為王氏港建主席兼創辦人王華湘，其父為王忠桐，家族曾擁有30億資產，Vinci破產後與同性丈夫周思聰（Kevin）移居加拿大展開新生活，不時在社交網分享當地生活，兩人在上月一同慶祝結婚十周年。近日，Vinci胞妹王賢德接受傳媒訪問，大爆Vinci留下「蘇州屎」遠走高飛，至今仍有一大堆債務問題要家人承受，家人每日都活在驚嚇和困擾之中，包括被騷擾與恐嚇。