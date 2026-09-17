朱一龍花數月練廣東話應付粵語對白 孖衛詩雅《空槍》演犯罪鴛鴦下周辦首映謝票

重現香港黃金90年代的犯罪美學電影《空槍》，將於9月25日上映。影片由韓延執導，演員包括朱一龍、檀健次、梁家輝、衛詩雅、惠英紅，李施嬅、袁富華、倪大紅、葉童、黃覺、俞灝明、李治廷、李修賢、張兆輝、林雪等，陣容橫跨老中青三代，今日官方發布最新電影預告，以轟動香港的最大金額劫鈔案揭開序「罪幕」。
一眾主創包括導演韓延，主演朱一龍、衛詩雅、袁富華及李施嬅，將於下周四（9月24日）出席香港首映及謝票活動。戲中朱一龍、衛詩雅這對「犯罪鴛鴦」，將合體分享這齣描寫香港黃金90年代的犯罪美學電影。
全為廣東話對白
《空槍》為粵語電影，全為廣東話對白，影帝朱一龍為角色特別花多個月學習廣東話，預告中已可聽到他以粵語演繹悍匪台詞，為演今次角色，朱一龍特別花數月時間學習廣東話，務求在今次這齣香港情懷電影中，可以為角色完美展示廣東話對白，朱一龍藉下周謝票機會，能與香港觀眾以廣東話零距離交流，他表示非常期待，能有機會在戲外以廣東話跟香港觀眾傾偈，讓他了解更多香港文化。
《空槍》以90年代初的香港為背景；經濟起飛、文化輸出、內地年輕人嚮往香港的年代。故事設定於一個「遍地黃金」卻秩序崩壞、犯罪滋生的城市，悍匪、資本家、警探三方角力，從基層高攀上流，挑戰道德底線，一粒子彈決定命運走向，一腳踏進地獄，一腳進天堂。故事講述打工仔萬梓強（朱一龍 飾）渴望翻身，在結識空姐駱嘉苑（衛詩雅 飾）後，兩人聯手犯案，劫取巨額錢款，從此捲入富商陳輝延（梁家輝 飾）與警方的漩渦之中。內地警察亓宏剛（檀健次 飾）與香港警察關蘇辰（李施嬅 飾）聯手追查，正邪對決一觸即發。
選用90年代金曲
朱一龍近年橫掃百花獎、金雞獎等最佳男主角獎項；去年奪多項影帝殊榮的梁家輝，演技毋庸置疑；檀健次最近亦奪得第21屆中國長春電影節「金鹿獎」最佳男演員，榮登影帝。三位影帝今次在戲中以悍匪、富豪及警探的身份，展開一連串關乎生死、巨額財富的惡鬥。戲中三位女演員，包括衛詩雅、惠英紅及葉童，更是金像獎影后，演繹出角色的層次。
電影復刻90年代香港街景、霓虹燈牌、老式商場、茶餐廳、豪宅宴會等場景。角色造型亦極具年代感：朱一龍的悍匪造型凌厲，檀健次的警探形象乾淨俐落，梁家輝的資本家氣場強大，衛詩雅、惠英紅造型更是亮眼。配樂方面，片中選用多首90年代經典金曲，令觀眾一秒回到黃金年代。