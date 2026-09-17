羅天宇認努力儲錢娶陳懿德 身型not ready未諗影婚照

羅天宇今日（17日）到大圍出席國際培幼會活動，他表示之前有參加組織的活動，自己想參與探訪工作，並指當地較早前出現泥石流傷亡慘重，難以想像現實情況如何。對於童媳問題，他坦言很心酸，盼今次活動讓大家關注當地情況，讓當地女孩可以上學，靠知識改變命運。他表示如果可以希望跟女友陳懿德到當地探望。

談到德德減磅成功，他直言自己為個唱減磅的速度遠不及對方，形容對方是「斷崖式」速度，「佢係可以全日唔食嘢，水都唔飲，我都好擔心佢。佢成日話做嘢唔好飲水，驚去洗手間，做完先飲，但身體唔得㗎嘛，我成日都話佢！」他表示有時見到德德全日不進食，會著她食少少，於是叫外賣。「佢淨係食幾啖就唔食，其餘都係我食哂，所以我減嘅速度好減。」

早前他公開認愛，現在是否感到輕鬆一些，他表示過往外出拍拖並沒有刻意避嫌，就算現在公開也不會有特別舉動。談到是否像上次紅館攬住行，他稱上次德德被人撞倒，加上現在女友「紙咁薄」，所以扶她一把。對於有網民指德德不及他過去女朋友漂亮，所以她才努力減肥，他否認並稱德德一向對自己有自信。