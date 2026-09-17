關楚耀認有造人大計 投資八位數擴充Pickleball業務助圈中人增進感情

Pickleball（匹克球）近年在香港大受歡迎，不少藝人已成為Pickleball的愛好者，關楚耀（Kevin）不但唱而優則演，生意方面更飲得杯落，他有份投資的匹克球及綜合運動館「Pick and Match」，繼在九龍灣MegaBox開店後相當成功，新店亦於啟德Airside正式開張，昨晚（18日）舉行盛大派對獲大批圈中人到場支持，包括緋聞男女謝東閔與陳庭欣（Toby），被關楚耀形容為VVIP的陳庭欣更仗義為他擔任開幕司儀，場面相當熱鬧。

Kevin直認投資開設的首間匹克球運動場生意不錯，令他與其他股東決定乘勝狙擊，用八位數於Airside開設集合餐飲的匹克球綜合運動館，稍後再於沙田酒店內增設另一間匹克球場。Kevin謙稱自己非商界才子，表示：「覺得大個仔，又成家立室，除咗演藝事業之外，有商機嘅項目自己都會想參與。」問到是否與太太正積極造人？他直認確有計劃，現時會努力工作，感謝太太在背後支持。Kevin自言不會退居幕後，目前有兩套新劇尚未出街，自己仍會兼顧演員及歌手工作。對於熟客謝東閔與Toby最近傳出緋聞，談到打Pickleball是否有助認識異性？Kevin笑言：「我只可以講話，運動嘅時候會識到好多新朋友，呢個係真嘅，之前我同閔大人係認識，但打完波之後就變咗更加好嘅朋友。」