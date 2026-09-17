拾荒法師｜曼谷首映何超儀脫鞋趕場 真垃圾站演拾荒者搞到皮膚發炎

何超儀主演的超自然驚悚動作電影《拾荒法師》（The Mage)早前於在曼谷國電影節舉行國際記者會及首映，場面之盛，吸引來自泰國、馬來西亞、新加坡、台灣及香港近50家媒體、約90名記者到場採訪，何超儀、監製陳子聰、演員Iman及導演彭發從下午做到晚上，接受馬拉松式訪問宣傳。由於記者會發問踴躍，超時近半小時，何超儀為免傳媒久候，完成最後一個訪問後飛奔入戲院，為求走得快，她索性脫了鞋，赤腳衝入場。記者見她提着鞋、一邊拼命道歉、一邊向場內傳媒和觀眾揮手，全場先是一愣，隨即哄堂大笑。

電影《拾荒法師》繼韓國富川國際奇幻影展世界首映後，再獲選為曼谷國際電影節Midnight單元開幕電影，是首部獲此殊榮的港片。何超儀日前剛從烏汶叻公主殿下手中獲贈紀念品，在記者會上，超儀首先以泰文「ขอบคุณค่ะ」（謝謝）向在場人士致意，並特意感謝公主，她說：「非常感謝！這真的很令人驚喜，也非常興奮與榮幸。能親眼見到公主，是我人生中非常珍貴的經歷。」 在記者會上，記者都對何超儀在片中一頭亂髮、滿臉污垢飾演拾荒者此角色的演出，深表讃歎，她坦言自己有嚴重潔癖，外出回家碰寵物或沙發前必先洗澡，今次卻為還原角色，睡進以兩公噸真實垃圾搭建的場景。「為了讓自己相信角色，就必須擁抱這些垃圾。大腦相信了，皮膚卻不配合，甚至起疹發炎。」她說：「即使在最髒亂的地方，也能看到善良；在最富足的地方，有時也能看到醜陋。」

另一場動作戲在真正垃圾站拍攝，雨後地面惡臭。何超儀表示，現場同時體會到「功德無量」與「人定勝天」：「大家都在對我說『功德無量』，因為角色為他們做了好事。彭發導演為了讓角色更堅強，突然加了『人定勝天』這句台詞。」最震撼的一場，是她在垃圾窩對着一個塑膠袋獨白：「我是什麼？我無父、無母、無朋友。」一分鐘、一鏡到底，講到落淚，全場觀眾動容，映後掌聲不斷。彭發形容，這場戲需要極強想像力與深層情感，何超儀的表現令他驚豔。何超儀則說，商業事務交給丈夫陳子聰，自己在片場把身心完全交給導演。

Iman首次登上大銀幕，飾演火爆警察。他說：「請不要拿角色和醫生比較。這個固執傲慢的警察，遇到『垃圾女皇』後，人生和信仰都被顛覆。大家都在談『無條件的愛』。」他認為何超儀與角色很相似：「她總是為所愛的人挺身而出。子聰面對健康危機時，她全力支持。她把一個素人訓練成演員。這部電影展現她如何無條件付出。」彭發本擔心新人怯場，沒想到Iman不但不怕鏡頭，還能提出想法討論。後來才知何超儀與陳子聰開拍前每晚替他特訓。拍完他第一場戲，彭發忍不住問自己：「我是遇到天才了嗎？」並大讚他是第一個讓自己覺得「已經不是新人」的新演員。

陳子聰表示，852電影公司創立至今滿20周年，「很高興大家喜歡這部電影，希望它帶給大家溫暖與希望。」他承認，要把「功德無量」和「人定勝天」拍進商業電影極具挑戰，「我們希望電影首先有娛樂性；其次，若能傳遞善待他人、關懷他人的訊息，就能獲得祝福。這在任何文化都適用。」高潮戲在碎玻璃、鐵釘、雨水與數噸垃圾中完成長鏡頭，全憑團隊信任與敬業。何超儀總結核心：「無論犯過多少小錯，只要立刻轉變，在別人需要時給予幫助，也就是無條件的愛，就會轉運、得善報。上天都在看着我們。我們像地球上的小天使，上天會給小天使特別的賞賜。」