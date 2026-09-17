陳庭欣疑撻著波友傳緋聞 謝東閔合體現身抹汗否認情侶關係

關楚耀（Kevin）有份投資的匹克球及綜合運動館「Pick and Match」在啟德Airside開設新店，昨晚（18日）舉行盛大派對獲大批圈中人到場支持，包括緋聞男女謝東閔與陳庭欣（Toby），兩人傳出撻著後一同現身，但兩人口徑一致否認是情侶關係。

關楚耀免做電燈膽 謝東閔、陳庭欣同屬Pickleball的愛好者，日前被指已由波友發展成情侶。事緣Toby早前慶祝39歲生日，爆出原來是由謝東閔埋單，可見兩人關係非淺。陳庭欣稱當晚是《東張西望》同事安排的生日會，原本是大家夾份，她亦不知道原來謝東閔預早埋了單，Toby指跟謝東閔同期入行，二人相識15年，對於閔大人首次請食飯，她笑言：「識咗佢咁多年，宜家先講我食一餐飯，其實都好啱數、好抵食吖！」緋聞男女受訪期間，旁邊的關楚耀免得做「電燈膽」越走越開，即被Toby拉回原位，場面搞笑。

Toby收到網民恭喜 當被問近排是否搵好多？謝東閔即答：「麻麻地咋。」 Toby隨即爆料指：「我有少少感覺，佢眼神好似話俾我聽，係班東張男神女神唔肯俾返錢佢。」謝東閔此時尷尬說：「呢啲嘢唔請啦！」雖然兩人斬釘截鐵否認戀情，但不少網民已向Toby留言送上祝福，她坦言：「係呀，啲唔識嘅網友已經恭喜我喇！」當Toby表示並不介意跟謝東閔以「螢幕情侶」姿態接job搵銀，謝東閔即拿出紙巾沫汗，隨即被Toby詐型：「今日著乜鬼嘢西裝啫？我依家鍾意着運動衫嘅男士。」謝東閔解釋是剛完成工作趕過來支持，兩人澄清從未單獨見面，每次出來也是一大班人，謝東閔亦指當晚純粹請食飯，雙方只是朋友，並非外界所想，更指跟Toby認識太久，大家保持好朋友關係。